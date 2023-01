Guerra Ucraina, Kiev: 400 soldati russi morti in attacco in Donetsk

Secondo le Forze armate ucraine, l’attacco alla base militare russa nel Donetsk del 31 dicembre avrebbe causato 400 morti. Le bombe russe intanto continuano a colpire Kiev e diversi oblast ucraini, con l’antiaerea entrata in funzione nella capitale.

Le autorità di Kiev esortano i residenti a ridurre il consumo di elettricità perché gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, per il terzo giorno consecutivo, hanno causato molti danni. L’intelligence danese fa sapere che Putin soffre di forti dolori cronici e al momento dell’invasione dell’Ucraina era in cura per una forma di cancro.

Non è da escludere che “qualcuno lo rimuoverà a causa della sua salute cagionevole”, affermano gli 007 della Danimarca. “È stato un anno di decisioni difficili e necessarie, di passi importanti per ottenere la piena sovranità della Russia e il consolidamento della nostra società” ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso di Capodanno.

Un cessate il fuoco nella guerra russa contro l’Ucraina potrebbe arrivare nel 2023, magari a metà anno, ma non prima: è la previsione di un ex alto ufficiale dell’esercito tedesco, un generale che è stato anche ai vertici della Nato. “Me lo aspetto in estate, quando entrambe le parti diranno, ‘qua non si va da nessuna parte'”, ha detto Hans-Lothar Domrose al gruppo dei media tedeschi Funke.

Secondo il generale a riposo, il momento più probabile per il verificarsi di un tale stallo sarà tra febbraio e maggio. “Quello sarà il momento dei negoziati per il cessate il fuoco”, ha aggiunto, sottolineando però che questo non significa pace. “Cessate il fuoco significa che gli attacchi si fermano. È probabile che i negoziati richiedano molto tempo, è necessario un mediatore”, ha aggiunto, indicando come nomi possibili il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres o il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Sono 63 i soldati russi rimasti uccisi nell’attacco militare ucraino a Makiivka, nella regione di Donetsk, occupata da russi: questo il bilancio fornito dal ministero della Difesa della Federazione russa sull’attacco di Capodanno. Finora mancava un bilancio ufficiale del governo russo sull’attacco. Lo riferiscono le agenzie russe.