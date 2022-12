Guerra Russia-Ucraina, Zelensky a Bakhmut sul fronte

Due italiani, il reporter Claudio Locatelli e il fotografo Niccolò Celesti, sono stati colpiti da una bomba caduta vicino alla loro auto a Kherson, come testimoniato sul profilo Facebook del reporter. Per loro ferite lievi. Intanto tre persone sono morte per l’esplosione di un gasdotto che dalla Russia attraversa l’Ucraina.

Il prezzo del gas sale del 6,6%. “La situazione nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia è estremamente difficile”: lo ha detto ieri sera il presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata dei Servizi di Sicurezza. Washington avverte Mosca: risponderemo se Minsk aiuterà Putin. Kiev teme l’attacco da nord.

Zelensky ringrazia una ragazza finlandese per le calze in aiuto agli ucraini. Il leader russo ha incontrato Lukashenko a Minsk. Usa: risponderemo di conseguenza a Minsk se aiuterà Mosca. La Russia intanto annuncia l’abbattimento di missili di fabbricazione americana sul Belgorod.

Accordo politico in Ue sul price cap a 180 euro a megawattora: l’intesa è stata raggiunta al Consiglio Affari Energia. Il tetto al prezzo del gas entrerà in vigore il 15 febbraio prossimo. Anche la Germania ha dato la sua approvazione. Contraria invece l’Ungheria. Dura reazione dei russi: “Inaccettabile, reagiremo”.

Le forze ucraine conducono attacchi contro le aree residenziali di Donetsk, “prendendo di mira i civili”, ma nessun media straniero o attivista per i diritti umani ne parlano. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un incontro con il leader ad interim dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, annessa da Mosca nei mesi scorsi. “Gli attacchi dell’esercito ucraino hanno colpito direttamente le aree residenziali di Donetsk prendendo di mira i civili. Nessun media straniero, né alcuna organizzazione per i diritti umani commenta ciò”, ha detto Putin, citato dai media locali.