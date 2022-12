Mosca, raid ucraini su Belgorod: un civile ucciso

Il governatore di Belgorod ha reso noto che bombardamenti delle forze di Kiev hanno colpito la regione russa, provocando la morte di un civile. Nella città, nella Russia meridionale, questa mattina era entrato in azione il sistema di difesa aerea.

Intanto a Kiev, come annunciato dal sindaco della città, il sistema per riscaldamento è stato completamente ripristinato dopo l’ultimo bombardamento russo che ha preso di mira le infrastrutture idriche ed elettriche. Il presidente russo Vladimir Putin ieri ha avuto colloqui per tutta la giornata al Cremlino con i responsabili della campagna militare in Ucraina. “Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine”, ha detto Putin durante la riunione.

Mosca interviene sulle sanzioni Ue: “Avranno l’effetto di aggravare i problemi socioeconomici nella stessa Ue”, ha detto la portavoce del ministero russo degli Esteri Zakarova. Secondo il New York Times, un paese membro della Nato sostiene che Putin è disposto anche a perdere 300mila uomini e persone a lui vicine dicono che può continuare per un tempo indefinito.

E’ salito a due civili uccisi e quattro feriti il bilancio del nuovo bombardamento russo sulla città ucraina di Kherson. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare della città, Halyna Luhova, riferisce Ukrinform. “Il nemico continua a bombardare la comunità territoriale di Kherson. Alle ore 15 locali hanno aperto il fuoco 12 volte. Due persone sono state uccise e quattro ferite”, ha precisato Luhova. Ieri Kherson è stata bombardata dai russi 54 volte con 4 civili uccisi e altri nove feriti.