Guerra Russia-Ucraina, il NYT: Putin disposto a perdere fino a 300mila uomini

Il presidente russo Vladimir Putin ieri ha avuto colloqui per tutta la giornata al Cremlino con i responsabili della campagna militare in Ucraina. “Mi piacerebbe sentire le vostre proposte sulle azioni da compiere nel breve e medio termine”, ha detto Putin durante la riunione.

Mosca interviene sulle sanzioni Ue: “Avranno l’effetto di aggravare i problemi socioeconomici nella stessa Ue”, ha detto la portavoce del ministero russo degli Esteri Zakarova. Secondo il New York Times, un paese membro della Nato sostiene che Putin è disposto anche a perdere 300mila uomini e persone a lui vicine dicono che può continuare per un tempo indefinito. Intanto a Kiev, come annunciato dal sindaco della città, il sistema per riscaldamento è stato completamente ripristinato dopo l’ultimo bombardamento russo che ha preso di mira le infrastrutture idriche ed elettriche.

Il sistema per riscaldamento è stato completamente ripristinato a Kiev dopo l’ultimo bombardamento russo che ha preso di mira le infrastrutture idriche ed elettriche, ha detto domenica il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, via Telegram. Lo scrive il Guardian. A Kiev e in molte zone dell’Ucraina questa mattina le temperature sono scese sotto lo zero, con le previsioni che vedono il termometro scendere fino a -6°C entro questa sera.

“Non vedo una fine a breve termine perché si tratta di una guerra mondiale. Non dimentichiamolo. Ci sono già diverse mani coinvolte nella guerra. È globale. Credo che una guerra venga combattuta quando un impero inizia a indebolirsi, e quando ci sono armi da usare, da vendere e da testare. Mi sembra che ci siano in mezzo molti interessi”. E’ quanto afferma papa Francesco nell’intervista al quotidiano spagnolo Abc a proposito della guerra in Ucraina, contro la quale si è espresso in più di cento occasioni. “Faccio quello che posso. Non ascoltano. Ciò che sta accadendo in Ucraina è terrificante. C’è un’enorme crudeltà. È una cosa molto seria. Ed è questo che denuncio continuamente”, osserva. E sui suoi tentativi di svolgere un ruolo di mediatore, anche se c’è chi, da entrambe le parti, critica le sue parole, Francesco risponde: “Qua ricevo tutti. Ora Volodymir Zelensky mi ha mandato per la terza volta uno dei suoi consiglieri religiosi. Sono in contatto, ricevo, aiuto…”.