Kiev: la Russia ammassa le truppe e le armi per una nuova offensiva

La Russia starebbe organizzando le truppe e le armi per una nuova grande offensiva invernale in Ucraina. A lanciare l’allarme sono stati gli ultimi briefing del presidente Zelensky e dei suoi generali. Si tratterebbe di un attacco su vasta scala dal Donbass, da sud o anche dalla Bielorussia, forse già a gennaio o al massimo in primavera, secondo gli ucraini. E le truppe di Mosca potrebbero anche organizzare un secondo tentativo di prendere la capitale Kiev, dopo quello respinto all’inizio della guerra. “I russi stanno preparando circa 200.000 truppe fresche. Non ho dubbi che faranno un altro tentativo per prendere Kiev”, ha detto il generale Valery Zaluzhny, l’ormai già leggendario capo delle forze armate ucraine.

Mosca, intanto, ha accusato Washington di essere “di fatto” diventata parte del conflitto e dice che “non potrà sottrarsi al coinvolgimento nel terrore scatenato da Kiev” contro i russi. Gli alti tassi di inflazione europea, in alcuni Paesi aumentata a livelli “proibitivi”, sono stati tra gli effetti delle sanzioni imposte alla Russia per il conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin.

“Il terrore energetico della Russia deve essere sconfitto in tutte le sue forme”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in video collegamento al summit dei leader Ue.

Gli ambasciatori all’Ue hanno raggiunto un accordo sul nono pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il pacchetto era stato bloccato dalla Polonia perché riteneva contenesse troppe deroghe.