Guerra Russia-Ucraina, USA mandano missili Patriot a Kiev

Gli Stati Uniti sono pronti ad approvare l’invio di una batteria di missili Patriot in Ucraina, accettando finalmente una richiesta urgente da parte dei leader ucraini alla disperata ricerca di armi più robuste per abbattere i missili russi in arrivo, hanno detto martedì funzionari statunitensi.

L’approvazione dovrebbe arrivare entro la fine della settimana e potrebbe essere annunciata già giovedì, hanno detto tre funzionari, che hanno parlato a condizione di anonimato perché la decisione non è definitiva e non è stata resa pubblica. Due dei funzionari hanno detto che il Patriot proverrà dalle scorte del Pentagono e sarà trasferito da un altro paese all’estero.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto pressioni sui leader occidentali fino a lunedì scorso affinché fornissero armi più avanzate per aiutare il suo paese nella sua guerra con la Russia. Il Patriot sarebbe il sistema missilistico terra-aria più avanzato che l’Occidente abbia fornito all’Ucraina per aiutare a respingere gli attacchi aerei russi.

Durante una videoconferenza di lunedì, Zelenskyj ha detto alla Germania ospitante e ad altri leader del G7 che il suo paese aveva bisogno di missili a lungo raggio, carri armati moderni, artiglieria, batterie missilistiche e altri sistemi di difesa aerea ad alta tecnologia per contrastare gli attacchi russi che hanno messo fuori uso elettricità e acqua per milioni di ucraini.

Ha riconosciuto che “Sfortunatamente, la Russia ha ancora un vantaggio nell’artiglieria e nei missili”. E ha detto che proteggere le strutture energetiche dell’Ucraina dai missili russi e dai droni iraniani “sarà la protezione dell’intera Europa, poiché con questi attacchi la Russia sta provocando una catastrofe umanitaria e migratoria non solo per l’Ucraina, ma anche per l’intera UE”.

I leader della Casa Bianca e del Pentagono hanno affermato costantemente che fornire all’Ucraina ulteriori difese aeree è una priorità, e i missili Patriot sono stati presi in considerazione per un po’ di tempo. I funzionari hanno affermato che con l’avvicinarsi dell’inverno e l’escalation dei bombardamenti russi sulle infrastrutture civili, tale considerazione ha assunto una priorità maggiore.

I funzionari del Pentagono e del Dipartimento di Stato durante i briefing di martedì non hanno confermato il piano per fornire patrioti all’Ucraina, affermando ripetutamente di non avere nulla da annunciare.

I funzionari statunitensi si erano rifiutati di fornire le armi all’Ucraina perché potevano essere considerate un’escalation che avrebbe innescato una risposta da Mosca. Il Patriot richiede anche un addestramento significativo e si temeva che le truppe statunitensi sarebbero state necessarie per gestirlo. Biden ha categoricamente rifiutato di inviare truppe da combattimento statunitensi in Ucraina.

Alla domanda sull’addestramento, Brig. Il generale Patrick Ryder, l’addetto stampa del Pentagono, ha affermato che in generale gli Stati Uniti prendono in considerazione tali esigenze quando forniscono complicati sistemi d’arma all’Ucraina, come i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, noti come HIMARS. Attualmente le forze statunitensi stanno addestrando le truppe ucraine su una serie di sistemi, incluso l’HIMARS, in altri paesi europei, come la Germania.

La potenziale approvazione da parte dell’amministrazione di una batteria Patriot è stata segnalata per la prima volta dalla CNN.

Secondo i funzionari, il piano degli Stati Uniti sarebbe quello di inviare una batteria Patriot. Una batteria Patriot montata su camion include fino a otto lanciatori, ciascuno dei quali può contenere quattro missili.

L’intero sistema, che include un radar phased array, una stazione di controllo, computer e generatori, richiede in genere circa 90 soldati per funzionare e mantenere, tuttavia, secondo l’esercito, sono necessari solo tre soldati per attivarlo.

I sistemi missilistici Patriot e altre sofisticate armi terra-aria simili sono molto richiesti tra gli alleati degli Stati Uniti, comprese le nazioni dell’Europa orientale preoccupate che possano essere i prossimi obiettivi della Russia. Gli Stati Uniti hanno un numero limitato di sistemi e negli ultimi anni li hanno schierati in Medio Oriente e in Europa per aiutare gli alleati a proteggersi dalla minaccia di missili balistici in arrivo da paesi come l’Iran.