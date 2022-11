Kiev: navi russe con 84 missili in Mar Nero e Mediterraneo

Le navi da guerra russe con un totale di 84 missili da crociera di tipo Kalibr sono pronte al combattimento nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo: è questo l’allarme lanciato dalla Marina ucraina, come riferisce Ukrinform. Massiccio attacco russo con l’artiglieria nell’area di confine della regione nord-orientale di Sumy: registrate quasi 30 esplosioni in un’ora e mezza, ha reso noto il Comando Nord dell’esercito ucraino.

Almeno 6.655 civili sono morti e altri 10.368 sono rimasti feriti in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, secondo l’Onu. Allarme aereo in tre regioni. “Kherson colpita 258 volte in sette giorni”, denuncia Zelensky. La Nato “continuerà a stare a fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. Non arretreremo”. Lo ha assicurato il segretario generale Jens Stoltenberg, intervenendo a un convegno a Bucarest.

“Al momento è impossibile qualsiasi dialogo” tra Mosca e Kiev perché i colloqui “vengono rifiutati del tutto dal lato ucraino”, ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “L’operazione militare speciale continua”, ha aggiunto Peskov. L’attivista bielorussa in carcere, Maria Kolesnikova, è stata ricoverata in terapia intensiva. Senato italiano ritira emendamento che prevedeva proroga dell’invio di armi a Kiev. Crosetto: “Va approvato entro il 31 dicembre”. È allo studio del governo un provvedimento per salvare la raffineria Isab-Lukoil di Priolo.

È allo studio del governo un provvedimento per salvare la raffineria Isab-Lukoil di Priolo e, a quanto si apprende, non è escluso che possa essere portato in Consiglio dei ministri giovedì. “Ci siamo attivati subito. Siamo in campo e interverremo in un tempo congruo, questa settimana”, ha spiegato domenica il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Dal 5 dicembre scatterà l’embargo alle importazioni di petrolio dalla Russia, l’unico al momento utilizzato nello stabilimento siciliano.