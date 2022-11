Gran gala milanese di Fondazione ASM: Pierre Prandini e Mario Cilano vestono i vip

Volontari ASM, i due fashion designer hanno legato il loro brand alla serata charity voluta dalla presidente della fondazione, Marinella Di Capua. Mentre stanno per inaugurare un programma di aperture che comincia da Milano e Brescia.

A pochi giorni dall’inaugurazione del loro primo monomarca – prevista per il prossimo 20 novembre, a Brescia – Pierre Prandini e Mario Cilano, la coppia stilistica che ha fondato il fashion brand meneghino di matrice sartoriale PM Luxwear, ha partecipato ieri sera (15 novembre) al Gran Gala “White & Gold Christmas” organizzato da Fondazione ASM all’Hotel Principe di Savoia di Milano.

Per l’evento charity – i cui proventi sosterranno le attività della fondazione presieduta da Marinella Di Capua e attiva per promuovere la salute dell’infanzia, i due designer – volontari ASM – hanno curato le coreografie e firmato gli abiti indossati da diverse personalità presenti alla serata, come Susanna Messaggio, Emanuela Folliero, Maria Teresa Ruta, Simona Tagli, Gabriella Golia.

Oltre agli abiti e alle coreografie siglati da Pierre Prandini e Mario Cilano, si sono notati i beneauguranti gioielli Ripip creati dalla jewelry designer Nicol Cardin, preziose e coloratissime riproduzioni d’argento dei piccanti frutti coltivati dalla stilista, che hanno trasmesso energia ai presenti per veicolare i valori di Fondazione ASM.

Il prossimo 20 novembre, la prima insegna diretta a marchio PM Luxwear alzerà le saracinesche a Brescia in contrada del Cavalletto 12, nei pressi di corso Palestro, la via dello shopping per antonomasia della città lombarda.

Si tratta di circa 100mq, con un affaccio all’esterno ma articolati all’interno in due ambienti, dove troveranno collocazione le linee abbigliamento uomo e donna siglate dai due fashion designer, a cui si aggiunge una collezione di bijoux d’argento e pietre sintetiche: parure di orecchini, bracciali, collane, ciondoli che veicolano anche negli accessori il concetto di total look caro ai due stilisti e che saranno distribuite, oltre che nelle loro boutique, in una selezione di punti vendita in tutta Italia.

All’opening soon bresciano, seguiranno altre due aperture nel corso del 2023: la prima a Desenzano e una seconda in un’altra località sul lago d’Iseo ancora da definire.

È imminente, invece, l’inaugurazione dello store di Milano di via Bartolomeo Eustachi 13, dove dal prossimo 22 novembre fino a Natale Susanna Messaggio, insieme alle amiche Emanuela Folliero, Gabriella Golia, Alba Parietti, Justine Mattera, Simona Tagli, Maria Teresa Ruta, Elena Guarnieri, Miriana Trevisan e agli amici Francesco Oppini e Giorgio Mastrota, attenderanno Patrizia Rossetti e Paola Barale per festeggiare tutti insieme i successi televisivi e la ripresa delle attività milanesi, ma anche italiane, in ambito moda e stile.

Press Office PM Luxwear

Messaggio Consulting

via Piermarini, 6 – Milano