Fortunago: tra arte, storia e cultura il made in Italy si fa ascoltare

Un paese che si sta illuminando nell’Oltrepò Pavese. Un posto incantevole tra verdi colline, vigneti e frutti della terra, dove la costruzione di un’imponente teatro Auditorium Azzaretti, in mezzo alla natura, ha ospitato diversi eventi, dalle maratone musicali di grandi artisti, personaggi dell’opera e tanti eventi di arte e di epigenetica: sana alimentazione, sport e rapporti per stare meglio, grazie anche alle vicine terme di Rivanazzano e grazie al sindaco Pier Achille Lanfranchi che con l’aiuto di una squadra di imprenditori, come Oscar Gregori, sta portando nell’Oltrepò pavese la cultura internazionale e facendo riscoprire il microclima salutare che arriva dalle colline tra il mar Ligure e la campagna Pavese, che aiuta a far respirare aria più pulita, di cui oggi abbiamo sempre più bisogno.

La musica dei maestri viene tramandata ai giovani, dove il pezzo musicale Rinascerò, rinascerai di Roby Facchinetti è stato di buon auspicio per le scuole che hanno partecipato all’ultimo evento, per far rinascere il desiderio di avere buoni propositi, dopo gli anni passati. La forza di ricominciare parte dai prodotti della natura e dalla volontà delle persone. La fortuna va ,cammina, come dire “FORTUNA GO”.

Un paese che ha già tutto nel suo nome. Tanto che imprenditori internazionali come Marco Pollice con la sua esperienza nel mondo dell’illuminazione salutare, ha fornito consulenza e progettazione per la produzione di lampade speciali, coinvolgendo architetti, designer ed artisti di tutto il mondo per studiare i punti luce del benessere. La luce salutare con la progettazione illuminotecnica, sta accarezzando gli ambienti, esaltando la bellezza di ville, castelli, abitazioni e cliniche che si stanno ristrutturando con i mobili artistici di Alessandro Massa di Provasi in quel dell’Oltrepò Pavese.

La filosofia della luce, fatta anche con “quadri di luce” con materiali e tecniche per migliorare la nostra percezione ed educazione all’illuminazione sta migliorando lo stile di molte strutture. Un’abitazione sana deve prevedere il massimo sfruttamento della luce naturale e il resto della luce deve essere studiata, così le nuove tecnologie di Pollice Illuminazione apportano significativi risultati di equilibrio per stare meglio e far star meglio i nostri occhi.

Gli architetti e studiosi come l’arch. Stefano Rotella stanno studiando le luci delle camere anche dei bambini, per crescere in modo più salutare. Ci avviciniamo ad un Natale illuminato…