Ripristinate forniture di luce e acqua a Kiev

Attacco russo alle infrastrutture energetiche in Ucraina. I raid hanno lasciato senza acqua l’80% dei cittadini di Kiev e interrotto la fornitura di energia elettrica a circa 300mila case. In serata la rete idrica è stata riattivata in parte della capitale. Un missile abbattuto dai sistemi di difesa ucraini è caduto sul territorio della Moldavia, provocando danni ma non vittime.

Dopo che Mosca ha sospeso la sua adesione all’accordo sulla distribuzione del grano, sostenendo che l’Ucraina ha abusato del corridoio per la spedizione sicura dei cereali, interviene Putin: “Kiev garantisca sicurezza del traffico”. Secondo indiscrezioni della Nbc, Joe Biden “ha perso la pazienza” nel corso di una telefonata lo scorso giugno con Zelensky, perché lui gli aveva “chiesto altri aiuti”.

Cinque civili sono stati uccisi e altri nove sono rimasti feriti durante gli attacchi russi di ieri in Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell’Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform. Tymoshenko ha precisato che quattro vittime sono state segnalate nella regione di Donetsk (oltre a una persona uccisa in precedenza), insieme a tre feriti, e una nella regione di Mykolaiv, oltre a cinque feriti. Nella regione di Kharkiv, inoltre, una persona è rimasta ferita.