Tra il 29 e il 30 ottobre torna l’ora solare

Il prossimo weekend torna l’ora solare, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 dovremmo spostare le lancette indietro di 60 minuti, dalle 3:00 alle 2:00. Anche quest’anno la questione sul ridurre le ore di luce è tornata a tenere banco, tra le polemiche di chi vorrebbe mantenerla in vigore e chi vorrebbe abolirla.

Il sistema che alterna 5 mesi di ora solare a 7 mesi di ora legale scandisce le nostre vite dagli anni Sessanta. Innegabile l’impatto sui consumi elettrici e di gas. Ma in un momento storico in cui i rincari delle bollette stanno costringendo la popolazione mondiale a trovare delle alternative per consumare meno energia, si fa strada l’ipotesi di cambiare il sistema dell’alternanza per tenere sempre l’ora legale.

Un recente studio compiuto da Conflavoro PMI sostiene che mantenere l’ora legale permetterebbe di risparmiare 2,7 miliari di euro l’anno. Nel 2018 il Parlamento europeo aveva votato a grande maggioranza, con l’84% dei voti favorevoli all’abolizione. La decisione finale è stata però rimandata ai singoli Stati dell’UE. Al momento nessuno ha preso una decisione definitiva.

La Francia aveva avviato una consultazione, promossa dall’Assemblea nazionale, che aveva espresso il consenso a mantenere per tutto l’anno l’ora legale. Contrarie, per ovvi motivi, le Nazioni del Nord Europa, a partire da Svezia e Finlandia, dato che in questi Paesi vicini al Circolo polare artico le giornate estive sono già molto lunghe.