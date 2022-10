Raid su Zaporizhzhia, 17 morti e dozzine di feriti

Uno sbarramento russo ha colpito condomini e altri obiettivi nella città ucraina di Zaporizhzhia, uccidendo almeno 17 persone e ferendone dozzine, è quanto hanno detto i funzionari.

Le esplosioni nella città, che si trova in una regione e che Mosca ha rivendicato come propria, hanno fatto saltare in aria le finestre degli edifici adiacenti e un grattacielo parzialmente distrutto.

I molteplici attacchi sono arrivati ​​dopo l’esplosione di sabato ha causato il crollo di un ponte che collega la penisola di Crimea con la Russia, danneggiando un’importante arteria di rifornimento per il vacillante sforzo bellico del Cremlino nell’Ucraina meridionale e colpendo un imponente simbolo del potere russo nella regione.

Il segretario del consiglio comunale Anatoliy Kurtev ha affermato che i razzi hanno colpito Zaporizhzhia durante la notte e che almeno 20 case private e 50 condomini sono stati danneggiati. Almeno 40 persone sono state ricoverate in ospedale e altre dozzine sono state curate per ferite da moderate a leggere, ha scritto Kurtev sul suo canale Telegram.

Anche l’esercito ucraino ha confermato l’attacco, dicendo che ci sono state dozzine di vittime. Nelle ultime settimane, la Russia ha colpito ripetutamente la città meridionale, che si trova nella parte controllata dall’Ucraina di una regione che il presidente russo Vladimir Putin ha annesso la scorsa settimana in violazione del diritto internazionale. Giovedì, 19 persone sono morte negli attacchi missilistici russi contro condomini a Zaporizhzhia.

I residenti di un edificio danneggiato durante la notte si sono radunati dietro il nastro della polizia osservando i resti fumanti di diversi piani che sono crollati dall’esplosione, lasciando un baratro largo almeno 40 piedi dove un tempo sorgevano gli appartamenti. I soccorritori hanno cercato di raggiungere i piani superiori.

Mentre la Russia ha preso di mira Zaporizhzhia prima dell’esplosione di sabato sul ponte della Crimea, l’attacco è stato un duro colpo per la Russia, che ha annesso la penisola di Crimea dall’Ucraina nel 2014. Nessuno ha rivendicato la responsabilità del danneggiamento del ponte.

Putin ha firmato un decreto che rafforza la sicurezza per il ponte e per le infrastrutture energetiche tra la Crimea e la Russia e ha affidato lo sforzo al servizio di sicurezza federale russo, l’FSB.

Alcuni legislatori russi hanno chiesto a Putin di dichiarare una “operazione antiterrorismo”, piuttosto che il termine “operazione militare speciale” che ha minimizzato la portata dei combattimenti per i russi comuni.

Ore dopo l’esplosione, il ministero della Difesa russo ha annunciato che il capo dell’aviazione, il generale Sergei Surovikin, avrebbe ora comandato tutte le truppe russe in Ucraina. Surovikin, che quest’estate è stato incaricato delle truppe nell’Ucraina meridionale, aveva guidato le forze russe in Siria ed è stato accusato di aver supervisionato un bombardamento che ha distrutto gran parte di Aleppo.

Il ponte di Kerch, lungo 19 chilometri, su uno stretto tra il Mar Nero e il Mar d’Azov, è un simbolo delle rivendicazioni di Mosca sulla Crimea e un collegamento essenziale con la penisola, che la Russia ha annesso all’Ucraina nel 2014.

Il ponte da 3,6 miliardi di dollari, il più lungo d’Europa, è fondamentale per sostenere le operazioni militari russe nell’Ucraina meridionale. Lo stesso Putin ha presieduto l’apertura del ponte nel maggio 2018.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un discorso video, ha riconosciuto indirettamente l’attacco al ponte ma non ne ha affrontato la causa.

“Oggi non è stata una brutta giornata e per lo più soleggiata sul territorio del nostro stato”, ha detto. “Purtroppo in Crimea era nuvoloso. Anche se faceva anche caldo”.

Zelenskyy ha detto che l’Ucraina vuole un futuro “senza occupanti. In tutto il nostro territorio, in particolare in Crimea”.

Zelenskyy ha anche affermato che le forze ucraine sono avanzate o hanno mantenuto la linea a est ea sud, ma ha riconosciuto “combattimenti molto, molto difficili, molto duri” intorno alla città di Bakhmut nella regione orientale di Donetsk, dove le forze russe hanno rivendicato recenti conquiste.

Il traffico ferroviario e automobilistico sul ponte è stato temporaneamente sospeso. Il traffico automobilistico è ripreso sabato pomeriggio su uno dei due collegamenti rimasti intatti, con il flusso alternato in ciascuna direzione, ha affermato il leader della Crimea, Sergey Aksyonov.

Il traffico ferroviario è ripreso lentamente. Due treni passeggeri hanno lasciato le città della Crimea di Sebastopoli e Simferopoli e si sono diretti verso il ponte sabato sera. I collegamenti dei traghetti passeggeri tra la Crimea e la Russia continentale sono stati rilanciati domenica.

Mentre la Russia ha sequestrato le aree a nord della Crimea all’inizio della sua invasione dell’Ucraina e ha costruito un corridoio terrestre lungo il Mar d’Azov, l’Ucraina sta premendo una controffensiva per rivendicare quel territorio e quattro regioni che Putin ha illegalmente annesso questo mese.

La Russia ha intensificato i suoi attacchi contro la città di Zaporizhzhia da quando ha formalmente assorbito la regione circostante il 29 settembre.

Il governatore regionale di Zaporizhzhia ha riferito che il bilancio delle vittime era salito a 32 dopo l’attacco missilistico russo su un convoglio civile che si stava allontanando dalla città il 30 settembre. In un post di Telegram, Oleksandr Starukh ha affermato che un’altra persona è morta in ospedale venerdì .

Una parte della regione di Zaporizhzhia, attualmente sotto il controllo russo, ospita la più grande centrale nucleare d’Europa. I combattimenti hanno ripetutamente messo in pericolo la centrale nucleare di Zaporizhzhia e le autorità ucraine hanno chiuso il suo ultimo reattore operativo il mese scorso per prevenire un disastro da radiazioni.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica, l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, ha dichiarato sabato che l’impianto di Zaporizhzhia da allora ha perso l’ultima fonte di energia esterna rimasta a causa dei rinnovati bombardamenti e ora fa affidamento su generatori diesel di emergenza.

La penisola di Crimea è una destinazione popolare per i turisti russi e sede di una base navale russa. Un’associazione turistica russa ha stimato che 50.000 turisti erano in Crimea sabato.