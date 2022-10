Battuto all’asta raro diamante rosa da 58 milioni di dollari

Un raro diamante rosa è stato venduto a Hong Kong per quasi 58 milioni di dollari, stabilendo un record – secondo Sotheby’s – per il prezzo per carato pagato all’asta per qualsiasi diamante o pietra preziosa. La pietra – Williamson Pink Star da 11,15 carati – è stata conquistata da un acquirente sconosciuto di Boca Raton, in Florida.

Il prezzo finale è stato di 453,2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 57,7 milioni di dollari Usa, più del doppio del prezzo di vendita stimato che era di 21 milioni di dollari.

I diamanti rosa sono la più rara delle gemme preziose e la più richiesta sul mercato globale: nel 2017 una pietra conosciuta come Ctf Pink Star è stata venduta a Hong Kong per 71,2 milioni di dollari. La pietra Williamson, un diamante da 23,60 carati, fu anche donato alla defunta regina Elisabetta II come regalo di nozze dal geologo canadese John Thorburn Williamson nel 1947.