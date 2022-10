Il 20 e il 21 ottobre il mondo del vino guarderà al futuro. Focus intorno alle opportunità del settore nel Metaverso

Il 20 e il 21 ottobre si svolgerà online, nel Metaverso, la EnoNautilus Wine Metaverse Conference: una due giorni durante la quale verranno raccontate le possibilità che il mondo del vino tutto può sfruttare in questa nuova realtà virtuale: incontri, avvicinamento alle degustazioni e NFT guidati dalla pionieristica EnoNautilus per aiutare il settore a guardare al domani.

La comunicazione va di pari passo con una società in costante cambiamento. Guarda alle opportunità di domani, le conosce, le esplora e riflette sul modo migliore per sfruttarle, avvicinandosi a un pubblico in continuo fermento. Tuttavia, non è sempre facile stare al passo: serve tempo e soprattutto occorrono guide preparate che facciano da apripista.

Questo è esattamente il ruolo che EnoNautilus desidera ricoprire, presentando alle aziende, ai consumatori e a tutto il mondo del vino le immense prospettive che il Metaverso offre al settore!

E quale occasione migliore del duplice appuntamento 20-21 ottobre? Una due giorni di appuntamenti online, la EnoNautilus Wine Metaverse Conference, durante la quale il Metaverso incontrerà il mondo del vino, un evento unico nel suo genere pensato perché le realtà del settore vinicolo possano esplorare nuovi orizzonti di comunicazione e scoprire un nuovo pubblico.

Per due giorni la comunicazione del vino potrà voltare pagina, uscendo dagli schemi tradizionali senza per questo abbandonarli, ma imparando a sfruttarne altri. Per scoprire quali, verranno esplorate “a distanza” molte delle possibilità offerte da questa nuova realtà virtuale.

A partire da grandi nomi e ospiti illustri che, attraverso la loro formazione, metteranno in luce le possibilità e le novità che questo spazio porta con sé.

Dal guru di Telegram Flavius Harabor a Michele Morbiato, AD di Noder SRL, azienda che, tra le altre cose, è leader nel settore blockchain.

E ancora, sarà data voce all’esperienza di Marco Apadula, designer e brand identity advisor, e di Laura Iacovone, scrittrice e ricercatrice all’Università Statale di Milano nel settore del neuro marketing.

Si ascolterà il punto di vista della giornalista e scrittrice Sara Missaglia sulla connessione tra realtà virtuale e mondo del vino, sul quale si focalizzeranno anche gli interventi di Lavinia Furlani, presidente Wine Meridian, di Sheila Donohue, owner di Vero Vino, e di Patrizia Marazzi, esperta di export e turismo del vino, formazione ed eventi ad esso connessi.

Non mancheranno poi i momenti dedicati e alle degustazioni e agli NFT. Il periodo del Covid-19 ci ha infatti insegnato a sfruttare il web per rimanere in contatto seppur lontani. Con le strumentazioni improvvisate durante l’emergenza sanitaria e con l’intelletto di realtà che queste strumentazioni le sanno sfruttare, sono nate le degustazioni a distanza.

Proprio in merito a questo tema EnoNautilus propone un momento formativo per avvicinarsi alla degustazione nel Metaverso, un’ora durante la quale esperti del settore vino suggeriranno i migliori strumenti per raccontare il vino, in una versione innovativa e attenta alla sostenibilità (altro tema scottante oggigiorno). Un ruolo da protagonista lo giocheranno gli NFT, un’opportunità di marketing tra vino e arte che non rimane ancorata alla visita in cantina, ma che, al contrario, riesce agevolmente a spaziare anche Oltre Oceano, dando alle aziende la possibilità di raggiungere un pubblico attualmente ancora inesplorato.

EnoNautilus Wine Metaverse Conference, in programma il 20 e il 21 ottobre, è un’occasione di scoperta e di formazione, da seguire comodamente da ovunque ci si trovi. Resta aggiornato: raccogli tutte le informazioni necessarie sul sito https://ewmc.enonautilus.it, segui tutti gli aggiornamenti sul profilo Instagram @enonautilus o manda una mail all’indirizzo marketing@enonautilus.com.

L’evento EnoNautilus Wine Metaverse Conference è realizzato con la partnership di Wine Meridian, in collaborazione con In Lombardia e con il patrocinio di Regione Lombardia.