Guerra Ucraina: l’UE annuncia altre sanzioni alla Russia

L’UE minaccia pesanti reazioni dopo la decisione annunciata dalle autoproclamate repubbliche di Lugansk e Donetsk di indire un referendum per l’annessione a Mosca dal 23 al 27 settembre. I presidenti delle due regioni orientali dell’ucraina hanno già firmato il provvedimento per la convocazione del voto.

Verso le urne anche Kherson e Zaporizhzhia, quest’ultima nella sola giornata del 23. Kiev: “È una farsa, elimineremo la minaccia russa”. Guterres all’Onu: “Crisi e guerra ucraina minacciano il futuro dell’umanità”. Un foreign fighter italiano, Benjamin Giorgio Galli, 27enne originario di Varese, è morto mentre stava combattendo con la Legione Internazionale di difesa dell’Ucraina contro l’esercito russo.

Sul suo profilo Facebook, in cui compare in divisa e arma in pugno, sono state pubblicate le condoglianze alla famiglia e un messaggio in cui viene definito “eroe dell’Ucraina”. Rinviato il discorso di Putin alla nazione previsto in serata. A Izyum, intanto, continua la riesumazione dei corpi: trovati anche due bambini.

Sul fronte diplomatico, il presidente turco Erdogan si dice convinto che Vladimir Putin sia disposto a mettere fine alla guerra. “Al momento non si vede alcuna prospettiva per una soluzione politica del conflitto”, fa sapere però il Cremlino. Dalla Duma una serie di emendamenti per l’inasprimento delle pene.

Approvato un disegno di legge secondo cui rischia la detenzione chi si oppone al reclutamento durante il periodo di mobilitazione o legge marziale. Lo riporta la Tass, che ricorda che attualmente questo reato è punibile con condanne fino a cinque anni.