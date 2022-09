Arte, Moda e Salute: Susanna Messaggio presenta l’International Fashion Gala

“Moda, Arte e Salute” nella giornata più interessante della Milano Fashion Week.

Nella giornata del 23 settembre al NH Hotel 2 Residence a MILANO2 presenta l’ International Fashion Gala “Moda Arte e Salute”. Un momento esclusivo all’interno della Settimana della Moda milanese (Milano Fashion Week) che riunisce i mondi del benessere, dell’arte e della moda e in cui si parlerà anche del futuro della salute con illustri medici.

Susanna indosserà l’abito di Pierre Prandini, i gioielli della stilista internazionale Nicoletta Cardin ispirati artisticamente al mondo bucolico, impreziositi dalla conoscenza di opere d’arte e presenterà la novità del mondo medico, l’innovativo dispositivo SkinUp di BioMedicalPharma, dove si mette in luce l’arte e la fashion-design di un dispositivo all’avanguardia che coniuga le migliori tecnologie per la prevenzione e la cura della pelle.

L’evento è curato dalla Models Academy.

Accademia per indossatori e artisti nata da un progetto di Giuseppe Gagliano e della Dott.ssa Sara Quartucci, “Nutrizionista e Personal Trainer”. Il percorso accademico aiuterà gli studenti ad identificare il loro talento e a svilupparlo migliorando la fiducia in se stessi, modellando abilità e tecniche in passerella, posa fotografica, social, arte, spettacolo e recitazione. All’interno del percorso scolastico gli studenti apprenderanno il galateo e il personal branding. Ma soprattutto a prendersi cura di sé guidati dalla nutrizionista e dal business life e mental coach internazionale Sandro Corapi. Molto atteso anche dagli sportivi in sala , in quanto il suo lavoro ha potuto aiutare molti calciatori di serie A, giocatori di basket, pallavolo ed imprenditori di ogni settore. La sua importante figura saprà dare consigli per migliorare sia nelle performance, specie quelle calcistiche degli ultimi tempi, che per affrontare meglio la qualità della vita. Atteso anche il maestro di Qi Gong ed autore di libri Nicola Pastorino per la sua capacità nel riuscire a far respirare meglio i calciatori e gli sportivi con tecniche innovative. Così come lo stilista internazionale Ettore Veronese e l’artista pittore e scultore internazionale Marco Veronese, fondatori della CrakingArt, ed ideatori dell’innovativo progetto “ He art “ ed esperti del nuovo modo di comunicare sul metaverso tra “ notarizzazioni” ed NFT per la nuova frontiera che unisce più

discipline tra Arte, Moda, Salute, Sport e Futuro in tutti i settori con la loro azienda internazionale Silicon Lake, dove molti atleti e soprattutto calciatori hanno i loro NFT che prendono sempre più valore in tutto il mondo.

E’ il presidente di Arte e Finanza di Rochel Invest Lorenzo Grassini che è riuscito a sviluppare un mondo di bellezza interpretando i desideri di tanti calciatori ed imprenditori di possedere opere d’arte grandiose, recuperate da collezioni private in tutto il mondo.

A seguire un’esclusiva cena di gala per brindare alla rinascita e alla volontà di migliorarsi, durante la quale verrà servito il Verdicchio marchigiano e il Misco della Tenuta di Tavignano premiato nel 2017 come miglior bianco de Bel Paese. Presentato dall’architetto e designer internazionale Ondine De La Feld .

Tanti gli ospiti tra medici, personaggi del mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo presenti e collegati in questo evento per far ripartire l’Italia e i giovani nel modo più giovane e colorato con le sfilate anche delle artiste di body painting. Un appuntamento pieno di luce e di sogni per un futuro migliore.

L’EVENTO

I corsi della Model Academy sono strutturati su sei differenti attività più un programma di allenamento grazie alla partnership con la Prestigiosa Accademia Tiberina, presieduta dal Presidente Cav. Franco Antonio Pinardi. Un triennio di didattica e attività diworking che formerà i talenti del futuro e al termine del quale ogni studente conseguirà il Diploma Statale di Formazione (Moda & Arte).

Quest’evento che è ispirato alla collezione di Mondrian e Yves Saint Laurent è il primo di una lunga serie, ideato per mettere insieme tanti mondi pronti alla ripartenza e al desiderio di far conoscere ai giovani il mondo della creatività e del lavoro nel made in Italy: dal mondo della moda, dell’arte e della salute per migliorare la qualità della nostra vita.

In questo particolare momento storico è importante per tutti i partner presenti alla serata ricordare quanto la moda sia arte ma soprattutto benessere dell’anima e del corpo!

Miro Persolja, stimatissimo Artista Internazionale, renderà i volti dei modelli presenti delle vere tele d’arte omaggiando così le opere esposte durante la serata.

Gli stilisti renderanno omaggio agli artisti e viceversa, con la collezione soprannominata “The Mondrian Collection”, nata dalla bellezza della composizione a caramelle con le quattro linee gialle del 1933, che ha portato YSL a disegnare sei vestiti, contraddistinti da linee nere e blocchi colorati. Questi vestiti sono ancora oggi un’icona dell’alta moda: qualcosa di facile da indossare e senza dubbio originale!

La sfilata è a cura di Franco Violo ed è peculiare il tipo di passerella scelta per l’evento. Una clessidra che ci ricorda che la bellezza è amarsi per tutto il tempo ed è un costante granello di esperienze che si uniscono per dare vita all’opera d’arte più bella mai vista: le nostre essenze.

L’evento sarà trasmesso su Lombardia Tv canale 80 su tutto il territorio nazionale e internazionale via streaming.