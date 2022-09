Festival della TV: undici edizioni, undici successi!

Giunta al termine l’undicesima edizione del Festival della TV, protagonisti novanta personalità dello scenario mediatico internazionale.

Si è conclusa ieri, domenica 4 settembre, l’11a edizione del “Festival della tv” di Dogliani.

La manifestazione della Televisione e dei nuovi media, durata tre giorni, che ha attirato moltissimi visitatori ed appassionati nel cuore delle langhe, accorsi per ascoltare gli incontri in programma.

Circa un centinaio gli ospiti che hanno preso parte all’iniziativa, tutti di levatura nazionale e internazionale.

Come l’anno precedente, la kermesse anche per questa ediuzione ha scelto la formula “panoramica” che ha consentito ai presenti di visitare un po’ tutta Dogliani, dalla principale piazza Umberto I, al salottino di piazza Belvedere a Castello, passando per il cuore pulsante del centro storico e gli incontri in piazza Carlo Alberto e la diretta di Radio Capital, da piazza San Paolo.

#inASCOLTO il focus di quest’anno ha indotto i presenti a riflettere sul mondo in cui viviamo: sempre più confusionario, un posto dove i rumori e le parole si sovrappongono alle immagini, dove i contenuti si moltiplicano sempre più ogni secondo. Gli incontri al Festival della TV hanno cercato di donare delle risposte ad interrogativi che oggi urgono di ottenerne: abbiamo ancora la capacità di ascoltare? riusciamo a osservare? Tutto continua ad avere un’evoluzione molto rapida. Piattaforme streaming, social media; tutto resiste e si evolve. E noi siamo in grado di muoverci in questo che si è evoluto in un groviglio di offerte?

Undicesima edizione un vero e proprio successo confermandosi una delle manifestazioni cardine dello scenario mediatico attuale, Dogliani come ogni anno ha suscitato l’attenzione delle principali testate italiane.

Gli organizzatori e l’amministrazione comunale di Dogliani danno appuntamento alla prossima edizione!