La Partita del Cuore a Monza: il 7 Settembre Fileni in campo per la solidarietà

Anche quest’anno l’azienda marchigiana Fileni “giocherà” con il cuore sostenendo la partita di solidarietà che si disputerà all’U-Power Stadium di Monza Mercoledì 7 settembre 2022, e sarà anche trasmessa in diretta TV su RAI DUE alle ore 21.15.

Sostenibilità e solidarietà non sono opzioni ma una ben precisa scelta per Fileni, azienda marchigiana leader delle proteine biologiche che dal 2022 – prima al mondo nel suo settore – ha ottenuto la certificazione B Corp, che identifica le realtà più virtuose dal punto di vista etico e ambientale. Il player marchigiano ha deciso di dare il proprio contributo solidale per sostenere la Partita del Cuore giunta alla sua 31ª edizione, che si disputerà il 7 Settembre prossimo: un grande evento che coniugherà sport, solidarietà e momenti di spettacolo.

“Per molti essere un’azienda sostenibile è una scelta tra le tante, per noi è l’unica scelta possibile – sottolinea Roberta Fileni, vicepresidente del gruppo – Quella di Fileni è una sostenibilità non solo ambientale ma anche etica e morale. Come recita un antico proverbio africano, “Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme” così noi scegliamo di proteggere le persone: è questo uno dei punti chiave del nostro Manifesto di Sostenibilità, pubblicato nel 2021.

La Partita del Cuore vedrà in campo la Nazionale Cantanti e il Charity Team, all’U-Power Stadium di Monza, e l’atmosfera è quella dei grandi eventi: hanno già confermato la loro presenza Sangiovanni e Gabriel Omar Batistuta. I loro nomi si aggiungono così a quelli confermati fin dalla prima ora di Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, Rkomi, Alessandro Cattelan, Bugo, Leonardo, Fabio Aru, Gianni Bugno, Marco Melandri, Moreno, Marco Simone e Dj Ringo.

Anche Fileni quest’anno scenderà in campo per sostenere progetti di assistenza alle persone malate di Alzheimer curati dalla Meridiana Cooperativa Sociale e per il trattamento della leucemia del bambino del Comitato Maria Letizia Verga – evidenzia Simone Santini, General Manager-CCO di Fileni – Sapere interpretare il cambiamento del mondo che ci circonda è anche questo: esser parte di un sistema economico-produttivo inclusivo, equo e rigenerativo per tutte le persone e il pianeta”.

La solidarietà non finisce con la partita del 7 Settembre

Insomma gli ingredienti ci sono tutti per quella che si annuncia una serata imperdibile. Non solo le stelle dello sport e dello spettacolo e le aziende scenderanno in campo a favore della Partita del Cuore il 7 Settembre ma sarà possibile sostenere il progetto ben oltre quella data. Fino al 18 settembre, infatti, è possibile sostenere le persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e i bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”, cui è destinata la raccolta fondi, donando 2 Euro per ciascun SMS inviato al numero 45527 da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali oppure donando 5 o 10 Euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 Euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile.

La prevendita dei biglietti della Partita del Cuore è attiva sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket di tutta Italia. Per tutte le informazioni e prenotazioni degli stessi scrivere all’indirizzo email biglietti@cooplameridiana.it.

L’hashtag per l’evento di quest’anno sarà: #partitadelcuore2022.