Guerra Ucraina, Mosca: USA parte del conflitto

La missione dell’Aiea ha ottenuto il permesso di restare più a lungo nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove ieri gli ispettori hanno potuto constatare “gravi violazioni” delle quali russi e ucraini continuano ad accusarsi reciprocamente. Mosca ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, accusando Kiev di aver bombardato l’impianto. Le stesse forze ucraine hanno riferito di aver colpito una base russa a Energodar, la città dove si trova la centrale nucleare.

Nella notte, secondo fonti russe, è stata colpita nella stessa regione anche la città di Melitopol. “È tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa”, ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, in uno statement a margine della giornata di clausura dell’Unione in Baviera. Ok alla misura anche dai ministri delle Finanza del G7. La replica di Medvedev: “Il gas russo non ci sarà più in Europa se l’Ue imporrà il price cap”. Gazprom: “Completamente interrotti i flussi da Nord Stream”. Joe Biden chiederà al Congresso 13,7 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina.

A Istanbul si è ufficializzata l’intesa per sbloccare la situazione e avviare i corridoi per l’esportazione di cereali. Non c’è un accordo diretto tra i due Paesi in guerra: entrambi si sono impegnati nei confronti di Ankara e delle Nazioni Uniti. Zelensky: “Ci fidiamo dell’Onu, non di Mosca”. Lavrov: “Adesso attuarlo con tutti gli sforzi. Bene che Ue e Usa abbiano smesso di ostacolare accordo”. Gli Usa plaudono alla firma. Il Regno Unito: “Sorveglieremo su attuazione”.