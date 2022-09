Mostra del Cinema di Venezia apre con il messaggio video del presidente ucraino

“Non restate in silenzio, non lasciateci soli”. È uno dei passaggi chiave del discorso trasmesso in Sala Grande da Volodymyr Zelensky nella serata di apertura del Festival del Cinema di Venezia. Parole toccanti accolte da un lungo applauso del pubblico presente. Sullo schermo sono apparsi i nomi di tutte le vittime ucraine del conflitto con età e luogo del decesso.

“Essere stanchi di quei nomi – ha detto ancora il presidente ucraino a proposito della tragica lista delle vittime – significa cancellare quei nomi. Sono sicuro che tutto il mondo civile non lo farà mai e rimarrà al fianco dell’Ucraina fino a che la vittoria e la giustizia saranno accolte da un applauso”.

“I nomi sono importanti: è la lunghissima lista dei minorenni uccisi fino ad oggi in Ucraina”. Con questo elenco della strage degli innocenti, 358 al 29 agosto, si è concluso il messaggio video del presidente ucraino intervenuto così alla cerimonia di apertura di Venezia 79 per implorare di non dimenticare quello che sta accadendo. Zelensky ha definito i russi “macellai, terroristi, assassini”, parlando di “un orrore che non dura 120 minuti come un film, ma da 189 giorni. Non bisogna fare il gioco della Russia che vuole che ci si abitui, ci si rassegni alla guerra. La voce del cinema conta. Gloria all’Ucraina”.