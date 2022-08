Guerra Ucraina: rischio fughe radioattive. Italia in team Aiea

Scambio di accuse tra Mosca e Kiev per i bombardamenti nella zona della centrale di Zaporizhzhia. L’allarme dell’agenzia ucraina per il nucleare: “Rischio di fughe radioattive”. Ma Mosca nega: “Livelli normali”.

Nel team di esperti selezionato dall’Aiea per la centrale di Zaporizhzhia c’è anche l’Italia, riporta il New York Times sottolineando che non avranno invece rappresentanti né gli Usa né il Regno Unito. Intanto continuano a piovere bombe sulla regione in cui si trova l’impianto: morti cinque civili.

Le autorità russe della regione di Zaporizhzhia hanno messo a punto un piano per l’evacuazione della popolazione in caso di gravi problemi alla centrale nucleare pIù grande d’Europa: lo ha detto all’agenzia russa Ria Novosti il capo dell’amministrazione della regione, Yevgeny Balitsky, accusando il governo di Kiev di “spietatezza” nel mettere a rischio i propri concittadini. “Attualmente, la centrale nucleare di Zaporozhzhia funziona come al solito e il livello di radiazioni è normale – ha detto il responsabile della regione occupata – Ma, conoscendo l’astuzia, l’incoscienza e la spietatezza del regime di Kiev nei confronti delle persone che chiama i suoi cittadini nella retorica pubblica, ci siamo preparati per qualsiasi sviluppo della situazione e, pertanto, abbiamo sviluppato un piano per l’evacuazione della popolazione in caso di tale necessità”, ha affermato.

Dal 18 luglio scorso, ha aggiunto, “la centrale nucleare è stata bombardata quasi quotidianamente dall’Ucraina. I bombardamenti arrivano dal territorio controllato da Kiev, dalla riva destra del Dnepr – dagli insediamenti di Marganets e Nikopol”.