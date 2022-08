Principe Harry e Meghan Markle adottano un cane

Nuovo inquilino nella villa di Montecito in California, dei duchi di Sussex. No, Meghan non è di nuovo incinta! Il nuovo arrivo ha quattro zampe, una coda e si chiama Mamma Mia.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno adottato una beagle di sette anni, salvandola da un allevamento della Virginia accusato di usare gli animali come cavie per la ricerca biomedica.

Secondo quanto riferisce People, nel centro finito sotto inchiesta, già nel 2021, erano allevati senza le adeguate cure ben 4000 beagle. Dalle indagini è emerso che gli animali, invece di essere curati, venivano maltrattati, denutriti e in alcuni casi soppressi, così come sono morti “in maniera sospetta” ben 300 cuccioli.

A maggio, gli esemplari sopravvissuti sono stati liberati e affidati a un rifugio con l’obbligo di trovare per ciascuno di loro una casa e una famiglia e i duchi di Sussex hanno fatto richiesta per adottarne uno. Quando la Markle si è presentata nella struttura per un’adozione, con grande stupore di tutti, ha scelto un cane già avanti negli anni, invece di uno dei suoi otto cuccioli.

“No, non vogliamo un cucciolo da regalare a Natale, vogliamo un beagle anziano, a cui possiamo essere d’aiuto”. E così, ha scelto Mamma Mia, che ha sette anni. È il terzo cane di Harry e Meghan: la coppia ha già un altro beagle Guy e un labrador Pula nella casa a Montecito. Già in passato la quarantunenne ha più volte sfruttato la sua popolarità, per diffondere un messaggio importantissimo: “Adopt don’t shop”, tramite il quale ha invitato tutti coloro che possono farlo, ad adottare un cucciolo dal canile, anziché comprarlo.