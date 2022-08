Guerra Ucraina: bombe sulla regione di Zaporizhzhia, morti 5

Bombe russe sulla regione Zaporizhzhia: morti 5 civili. Preoccupa la situazione alla centrale nucleare ucraina e, secondo il Wsj, gli ispettori dell’Aiea si stanno preparando all’ispezione all’inizio della prossima settimana, forse già lunedì. Appello di Zelensky: “L’Aiea arrivi il prima possibile, la situazione continua ad essere rischiosa”.

La Russia ha tagliato nelle scorse ore l’energia alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e le bombe lanciate nella zona fanno temere gravi rischi per l’impianto. Gli ucraini sono poi riusciti a riconnettere alla rete lo stabilimento. Per i filo-russi la situazione è sotto controllo, ma per Borrell è invece molto preoccupante.

L’ex presidente russo Medvedev: “Mosca si è mossa per evitare le terza guerra mondiale, falso che vogliamo eliminare Zelensky”.

La Polonia procederà con l’acquisto dalla Corea del Sud di centinaia di tank e obici. Lo ha confermato il ministro polacco della Difesa, Mariusz Blaszczak. L’accordo è stato firmato a luglio e prevede la fornitura di 180 tank K2 entro il 2025, con pacchetti che comprendono addestramento, logistica e munizioni.

I primi dieci carri armati K2, destinati alla base militare di Morag, nel nord della Polonia, saranno consegnati quest’anno, ha detto Blaszczak. La Polonia sta anche acquistando dalla Corea del Sud 212 obici semoventi K9, 24 dei quali dovrebbero essere consegnati entro l’anno per sostituire gli armamenti donati dalla Polonia all’Ucraina.