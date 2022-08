Il presidente russo Putin: “USA vuole prolungare guerra in Ucraina”

Il presidente russo Vladimir Putin è tornato ad attaccare i Paesi occidentali per gli aiuti a Kiev: “Gli Usa vogliono prolungare il conflitto”, dice, “l’Occidente usa l’Ucraina come carne da cannone”.

Il ministri della Difesa russo Shoigu aggiunge: “Non abbiamo bisogno di armi nucleari per vincere”.

La Russia ha posto delle condizioni per una eventuale visita dell’Aiea alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Le Nazioni Unite hanno sottolineato di avere la capacità logistica e di sicurezza per accompagnare gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ma un diplomatico russo ha imposto delle condizioni: la missione Aiea non deve passare attraverso la capitale ucraina perché “troppo pericoloso”.

Dal campo, arriva la notizia di un incendio che ha causato l’esplosione di munizioni in una base militare nella Crimea annessa alla Russia: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, senza però specificare la causa dell’incendio. Il presidente ucraino Zelensky ha rimosso altri vertici dei servizi segreti in quattro aree, compresa Kiev.

Intanto è a Ravenna, in attesa di entrare in porto, la seconda nave cargo che dall’Ucraina raggiunge l’Italia dopo lo sblocco diplomatico: trasporta 11mila tonnellate di semi di soia destinati all’alimentazione animale.