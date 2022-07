Torna dopo 2 anni il Palio di Siena, vince il Drago

Dopo lo stop per il Covid, per le strade di Siena è tornato il Palio. A vincere è stato il Drago al fotofinish con la Torre. La carriera è stata corsa da solo sei contrade e non da dieci: tre (Istrice, Civetta e Leocorno) sono state escluse per lievi infortuni ai cavalli, Bruco per una caduta del fantino ai canapi.

A vincere è stato quindi il Drago. Per il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia è l’ottavo palio vinto. Montava Zio Frac, castrone, baio, 7 anni, esordiente. Il Drago porta a casa il cencio dipinto dalla pittrice inglese Emma Sergeant.

Non si sono sfidate 10 contrade ma 6: Civetta e Istrice sono state escluse in mattinata a causa di leggeri infortuni ai cavalli. A deciderlo è stata l’amministrazione comunale dopo la consultazione della commissione veterinaria. “Non è stata una scelta semplice ma sofferta, pensata e documentata”, ha spiegato De Mossi, che ha sottolineato che si tratta di “piccoli infortuni che non pregiudicano la vita dei cavalli”. Dopo 4 false partenze, fuori anche il cavallo della Contrada del Leocorno. Poco dopo si è ritirato anche il Bruco dopo che il fantino è caduto.

Il ritiro del Leocorno è arrivato dopo 4 false partenze. La contrada era di rincorsa, ma prima che ci fosse la sesta chiama tra i canapi è rientrata nell’entrone per un lieve infortuno al cavallo. Poco dopo, fuori anche il Bruco: il fantino è caduto al canape.

“Il Comune ha un’urgenza che riguarda tutta la comunità che è la salvaguardia e la tutela dei cavalli”, ha spiegato il sindaco Luigi De Mossi nella conferenza stampa prima del Palio parlando di Civetta e Istrice. “Se vogliamo riuscire a gestire il Palio per i secoli futuri dobbiamo sempre tenere conto delle mutate sensibilità sociali, di ciò che dall’oggi al domani può cambiare nell’ottica di un rispetto che noi abbiamo sempre avuto nei confronti dei cavalli”, ha aggiunto.

“Dopo due anni di stop forzato in cui abbiamo dovuto rinunciare alla nostra festa di popolo, la città, le contrade e tutta la comunità senese hanno riabbracciato con gioia e passione la propria cultura, la propria tradizione, i propri valori. Sono stati due anni difficili. Proprio grazie a quello sforzo, in questi giorni siamo potuti tornare a questa nostra eccezionale normalità, unica nella storia e nel mondo”, ha detto ancora il sindaco di Siena Luigi De Mossi.

La piazza era piena. Prima della gara, cavalli e fantini hanno ricevuto la tradizionale benedizione. Tanti gliospiti vip presenti per l’evento, tra cui la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi.

Prima della pandemia, il Palio di Siena non si era corso solo il 16 agosto 1723 per la morte del granduca Ferdinando II di Toscana, nel 1855 per un’epidemia di colera, il secolo scorso nel 1940 e nel 1944 a causa della Seconda guerra mondiale.

Questi erano gli accoppiamenti tra cavalli e contrade: Una per Tutti per contrada Pantera, Schietta per Istrice (che non corre per infortunio), Vitzichesu al Valdimontone, Vankook alla Civetta (che non corre per infortunio), Volpino al Leocorno (fuori per infortunio), Viso d’Angelo alla Torre, Zio Frac al Drago (che ha vinto), Uragano Rosso al Bruco (fantino caduto), Reo Confesso alla Lupa e Zentile alla Chiocciola.