Guerra Russia-Ucraina: colpita riserva di acido nitrico a Severodonetsk

L’Ue trova l’accordo sull’embargo al petrolio russo: il sesto pacchetto di sanzioni prevede lo stop tra otto mesi al greggio via mare. Rinviato l’embargo per quello trasportato da oleodotti. Draghi: “L’accordo è stato un successo, l’Italia non ne esce penalizzata”.

Per Von der Leyen il nuovo pacchetto “distruggerà la capacità di Putin di finanziare la guerra” e Macron non esclude ulteriori interventi. La società energetica danese Orster ha annunciato che la fornitura di gas russo verso la Danimarca sarà sospeso dal 1 giugno.

Putin avrebbe dato l’ordine di occupare l’intera regione di Lugansk e Donetsk entro l’1 luglio. Lo dice Channel 24, citando fonti dei servizi segreti ucraini. Un serbatoio di acido nitrico in un’industria chimica è stato colpito da un bombardamento russo a Severodonetsk, la città sotto assedio della regione orientale ucraina di Lugansk.

Secondo il governatore della regione i russi hanno ormai occupato la maggior parte della città e il Consiglio norvegese per i rifugiati fa sapere che sono circa 12.000 i civili. sono intrappolati. La procuratrice generale ucraina: “Circa 200-300 crimini di guerra vengono compiuti ogni giorno” nel Paese. Identificati “più di 600 sospetti di criminali di guerra russi”. Viaggio di Salvini in Russia,