Spazio Interviste: Mattia e Elisa, e la passione per il fitness

Mattia e Elisa sono due ragazzi che hanno accettato la nostra intervista per parlare della loro passione: il fitness.

Il fitness è importante per la nostra vita? La risposta è ovviamente SI , e a parlarvene sono Mattia e Elisa, una coppia di ragazzi conosciuta per caso sul web, per la precisione su una diretta di TikTok, in cui parlavano della loro passione: il fitness. Entrambi hanno accettato di parlare con noi e di rispondere ad alcune domande, con informazioni e consigli utili per tutti.

1 Raccontateci un pò di voi e della vostra vita

Ciao a tutti noi siamo Elisa e Mattia, abbiamo 21 anni e siamo una giovane coppia sia nella vita che in palestra. Siamo fidanzati da circa un anno ma in realtà è come se ci conoscessimo da sempre, abbiamo moltissime cose in comune e una sintonia incredibile, che non immaginavamo di poter trovare con nessuno. Trascorriamo gran parte della giornata insieme senza mai stancarci o annoiarci proprio perché` condividiamo moltissime passioni, tra queste la più grande è quella per il fitness.

2. Il vostro profilo social mostra come svolgere la vostra vita quotidiana: gli allenamenti che fate, l’alimentazione che bisogna seguire. Come nasce questa idea , e come vi siete avvicinati al mondo del fitness?

Entrambi frequentiamo la palestra da molto tempo, abbiamo iniziato all’età di 16 e da lì non ci siamo mai fermati. Le motivazioni che ci hanno portato ad iniziare questo percorso in realtà sono molto comuni, volevamo migliorare il nostro aspetto fisico e nulla di più. Col passare del tempo ci siamo accorti che la palestra non è solo questo; è diventata la nostra più grande valvola di sfogo, un modo per liberarci da tutte le tensioni, tutti i problemi e le preoccupazioni della vita e un’incredibile fonte di motivazione e orgoglio personale. Entrambi avremmo sempre voluto condividere maggiormente questa grandissima passione sui social ma nessuno dei due ha mai avuto il coraggio di buttarsi da solo, sarà perché purtroppo ancora oggi postare foto o video di questo genere non viene visto troppo bene, lasciando passare solamente l’idea di essere persone egocentriche e vanitose. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo trovato quella forza e quel coraggio di fregarcene dei giudizi degli altri e provare finalmente a rincorrere i nostri sogni. Ad oggi quello che facciamo è condividere parte della nostra routine giornaliera, basata su allenamento e alimentazione, in modo da ispirare e motivare tutti coloro che vorrebbero approcciarsi a questo mondo.

3. Quante volte alla settimana vi allenate ? E il tempo di allenamento varia in base allo sforzo e ai tempi di recupero?

Ad oggi ci stiamo allenando 5 volte alla settimana ma ovviamente non è sempre cosi, ci sono periodi in cui riusciamo ad essere costanti al 100% e altri in cui abbiamo bisogno di un pò più di riposo o di dedicarci maggiormente ad altre necessita`. Il fitness non è uno sport ma uno stile di vita e come tale non deve limitare la vita delle persone ma integrarla e migliorarla. I nostri allenamenti sono decisamente tosti, in media passiamo due ore al giorno in sala pesi allenando uno o due gruppi muscolari al giorno. Ovviamente possono capitare quelle giornate in cui per mille motivi siamo più stanchi e svogliati ma il bello di questo tipo di allenamento è che si adatta ad ogni condizione fisica e mentale, basta sapere su quali variabili agire e si può comunque portare a casa una sessione molto soddisfacente ed efficace.

4. Secondo voi qual è l’allenamento che brucia più grassi?

Di base qualsiasi tipologia di allenamento provoca un consumo di calorie poiché il corpo per compiere determinati sforzi ha bisogno di energie. In sala pesi gli esercizi che permettono di bruciare più grassi rispetto ad altri sono quelli che coinvolgono più distretti muscolari contemporaneamente ad esempio gli squat e gli stacchi. Nonostante ciò con una alimentazione mirata e un allenamento adeguato è possibile comunque raggiungere qualsiasi tipo di obbiettivo.

5. Come si struttura la vostra alimentazione e come accelerare il metabolismo ?

Al momento stiamo seguendo un’alimentazione finalizzata alla definizione muscolare e quindi basata sul deficit calorico. Allenandoci la mattina a stomaco vuoto, tendiamo a consumare una buona parte delle calorie giornaliere durante il pasto post workout, tenendo i carboidrati molto alti. Per il resto della giornata abbiamo suddiviso equamente i macronutrienti facendo attenzione a non tralasciarne nessuno ad ogni pasto. Per strutturare questa dieta ci siamo basati su dati ottenuti a seguito di un esame, la BIOEMPEDENZIOMETRIA, che consente di misurare le masse corporee e fornisce una stima abbastanza precisa del metabolismo basale e del fabbisogno calorico giornaliero. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda possiamo dire che facendo ricerche sul web si possono trovare moltissime informazioni diverse riguardo a come accelerare il metabolismo ma non sempre queste sono veritiere . Dalla nostra personale esperienza possiamo dire che per velocizzare il metabolismo bisogna considerare diversi fattori e la chiave è il connubio di più comportamenti assunti insieme. La diminuzione della massa grassa e l’aumento della massa muscolare sicuramente aiutano a raggiungere un metabolismo più veloce. Per favorire questa condizione l’ideale è una corretta alimentazione accompagnata da allenamento con i pesi e lavoro aerobico .

6. Secondo uno studio americano è importante cominciare la giornata facendo colazione con proteine . Voi siete d’accordo?

Inserire proteine nella colazione è fondamentale per qualsiasi stile di vita e per tantissimi motivi. se l’obbiettivo è il dimagrimento le proteine possono aiutare perché aumentano il senso di sazietà e ci rendono più attivi durante l’arco della giornata . se l’obiettivo è quello di aumentare o mantenere la massa muscolare le proteine a colazione sono fondamentali: durante la notte le scorte proteiche nel nostro organismo vengono consumate a favore di alcuni processi biologici , se la mattina non riforniamo il nostro corpo delle proteine necessarie sarà difficile raggiungere la quota proteica a fine giornata e così il nostro corpo si rifornirà da solo prendendole dai muscoli e provocando una perdita di massa magra. Quindi si, è importante consumare proteine a colazione e ci sono un sacco di ricette che noi utilizziamo e condividiamo per rendere piacevole questo momento della giornata .

7. Mentre i carboidrati vanno evitati ?

Nessuno dei tre macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi va eliminato. I carboidrati sono fondamentali per il nostro organismo, qualsiasi sia l’obbiettivo finale. Il fatto che i carboidrati di per se facciano ingrassare è solo un falso mito, in realtà sono la principale fonte di energia per svolgere le attività giornaliere, soprattutto se si svolgono attività fisiche intense. Una carenza di carboidrati eccessiva provoca inoltre una diminuzione della massa muscolare poiché il corpo, per reperire energia, andrà a consumare le riserve di glicogeno presenti nei muscoli.

8. Gli integratori alimentari sono importanti secondo voi ?

Secondo il nostro punto di vista non servono integratori alimentari se si segue un’alimentazione equilibrata che comprende nella giusta quantità tutti i macro nutrienti, o se non si praticano attività fisiche intense. Alcuni integratori alimentari si possono rivelare però utili se si hanno carenze alimentari o se si cercano determinati obiettivi . Secondo noi i migliori sono la creatina : un integratore utile soprattutto per migliorare la prestazione in discipline come il fitness, il multivitaminico e gli omega 3 , per la salute cardio vascolare e molto importanti per chi come noi non riesce a consumare tanto pesce .

9. Per chi non ha tempo perché ha orari di lavoro particolari, o per chi non ama le palestre, è consigliato fare attività fisica da casa ?

Fare attività fisica giornaliera è fondamentale per chiunque, come raccomanda anche l’organizzazione mondiale della sanita, per mantenersi in salute ed evitare patologie molto pericolose derivanti dalla sedentarietà. Non importa il luogo in cui si sceglie di praticare attività fisica ne il momento della giornata, ogni persona ha determinate esigenze e abitudini che possono benissimo essere tutelate nella scelta dell’attività fisica. Con la nostra esperienza possiamo assicurarvi che con un pò di pazienza e costanza questo momento della giornata che ritaglierete per voi stessi non sarà sprecato perché non solo gioverà al vostro benessere fisico ma vi permetterà anche di trovare una valvola di sfogo, di migliorare il vostro umore e la vostra concentrazione durate tutta la giornata.

10. Quali sono i vostri progetti futuri ?

A noi piace molto pensare in grande perciò siamo già pieni di idee e progetti, alcuni anche molto ambiziosi. Siamo comunque consapevoli di quanto sia importante la formazione, la preparazione e lo studio perciò in primis vogliamo concentrarci su questo cercando di ottenere i migliori risultati possibili. Un altro progetto è quello di riuscire a crearci un pubblico sempre più grande sui social a cui mettere a disposizione le nostre conoscenze e dare ispirazione giorno dopo giorno. Speriamo che la nostra perseveranza e il nostro impegno nel rendere sempre più qualitativi i nostri contenuti venga apprezzato e ci permetta di distinguerci dagli altri.

Ringrazio con grande affetto Mattia e Elisa che ci hanno dedicato un intervista interessante. Spero di avere un altra occasione per parlare con voi di qualche altro argomento interessante, sempre sul fitness.