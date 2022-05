5° Concorso vini territorio, domani la premiazione delle cantine vincitrici

Giovedì 26 maggio, alle ore 15, in diretta streaming sul canale youtube FEM.

Si terrà giovedì 26 maggio, alle ore 15, in presenza e in diretta streaming sul canale youtube della Fondazione Edmund Mach la cerimonia di premiazione del concorso dedicato ai vini del territorio, manifestazione autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

All’evento, che vedrà intervenire il presidente FEM, Mirco Maria Franco Cattani, prenderanno parte le aziende vincitrici del concorso svoltosi il 12 e 13 maggio scorso a San Michele all’Adige e che ha visto protagonista una qualificata commissione che ha valutato e degustato 110 vini in gara di 55 aziende.

Seguiranno l’intervento del dirigente del Centro Istruzione e Formazione, prof. Manuel Penasa, le relazioni di Roberto Anesi, Miglior sommelier Italiano AIS 2017 e Sara Missaglia, giornalista e scrittrice, sul tema “comunicare il territorio: tante facce di una stessa medaglia”. Farà seguito la premiazione dei vini in concorso e l’assegnazione del premio dedicato al professor Sergio Ferrari, giornalista ed ex docente dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige scomparso lo scorso anno.

L’incontro e la cerimonia di premiazione saranno moderati dal responsabile del Dipartimento istruzione post secondaria nonché referente organizzativo del concorso, prof. Andrea Panichi, e dalla responsabile dell’Ufficio comunicazione e Relazioni Esterne FEM, dott.ssa Silvia Ceschini.

La quinta edizione del concorso vini del territorio è promossa dal Centro Istruzione e Formazione FEM in collaborazione con i comuni della Piana Rotaliana: San Michele all’Adige, Mezzolombardo e Mezzocorona; la manifestazione si avvale del supporto delle sezioni Assoenologi Trentino e Alto Adige, del Consorzio Piana Rotaliana Königsberg e del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina. La manifestazione si è guadagnata da cinque anni a questa parte un posto di assoluto rilievo nel panorama degli appuntamenti dedicati al vino, come dimostrato dalla notevole partecipazione delle aziende della regione Trentino Alto Adige – Südtirol.

Sono 110 le etichette in gara in rappresentanza di 55 cantine del Trentino-Alto Adige Südtirol, con quattro tipologie di vino suddivise in annate, due giorni di degustazioni e valutazioni a cura di una qualificata commissione composta da 30 esperti selezionati tra enologi, enotecnici, sommelier, giornalisti, provenienti da tutta Italia, affiancati e supportati dagli studenti del corso per enotecnico.

Quest’anno i vini protagonisti sono stati Teroldego Rotaliano DOP, Trentino DOP con indicazione di vitigno Pinot grigio e Lagrein, Alto Adige Südtirol DOP con indicazione di vitigno Pinot grigio, Kerner e Lagrein.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare