Mosca ricorda il Giorno della Vittoria. Raid su Odessa

A Mosca la parata per il Giorno della Vittoria in ricordo della fine della Seconda Guerra mondiale. “L’aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando sulla Piazza Rossa.

Putin ha poi detto di non avere “alcun dubbio” sul fatto che quella che chiama “l’operazione militare speciale” in Ucraina “produrrà risultati”. “Se ci fosse stata anche una possibilità di risolvere la questione ucraina pacificamente, la Russia l’avrebbe usata”, ha aggiunto il presidente russo. Zelensky: “Putin è come Hitler. La Russia perderà, perché il male perde sempre”.

Macron: la pace non si costruisce umiliando Mosca. Occidente e Giappone si impegnano a mettere al bando il petrolio russo, sebbene con gradualità, e si preparano ulteriori sanzioni, dal Regno Unito anche nei confronti della Bielorussia. Von der Leyen: puntiamo a dare il parere sull’adesione di Kiev a giugno. Durante l’incontro con il premier ucraino Denys Shmygal, il presidente del Consiglio europeo Michel è stato costretto a una fuga di emergenza dovuta a un allarme per raid missilistico