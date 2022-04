Guerra Russia-Ucraina: Michel chiede l’apertura corridoi dalle città assediate

Il presidente del Consiglio Ue Michel ha chiesto “l’apertura immediata di corridoi umanitari da Mariupol e dalle città assediate” per la Pasqua ortodossa, durante un colloquio con Putin, nel quale ha sottolineato “i costi delle sanzioni per Mosca”. Dura risposta del leader russo, che denuncia “le dichiarazioni irresponsabili” dell’Europa sulla “necessità di una soluzione militare del conflitto in Ucraina” e l’accusa di “incoraggiare una sfacciata russofobia”.

Il generale russo Mizintsev ha detto che la “tregua umanitaria” comincerà “quando le forze ucraine alzeranno le bandiere bianche” fuori dall’acciaieria di Azovstal. Mentre i negoziati sono in stallo, Lavrov dice che la Russia non ha obiezioni sui Paesi garanti proposti dall’Ucraina purché non siano una minaccia. Ue ad aziende: gas russo pagabile in euro o dollari.

Il comando russo annuncia che in questa “seconda fase” dell’invasione l’obiettivo delle sue forze è quello di “prendere il pieno controllo del Donbass e dell’Ucraina meridionale” per ottenere “l’apertura di un corridoio terrestre verso la Crimea”. Ma si teme anche per Odessa e fa paura la Transnistria.

A Bucha l’Onu ha documentato “l’omicidio, anche attraverso esecuzione sommaria, di circa 50 civili sul posto”. Il Cremlino ribadisce di aver preso Mariupol, ma dal battaglione Azov insistono che non ci sarà alcuna “resa” dell’acciaieria Azovstal, che è stata colpita da “bombe anti-bunker” che hanno provocato “morti e feriti”.

Il sindaco di Mariupol sostiene che ci vorrebbe “un giorno intero di cessate il fuoco” per evacuare i civili. Russia: “Su Moskva 1 morto, 27 dispersi e 396 in salvo”. Ci sarebbero 9mila corpi in una fossa comune vicino alla città portuale, secondo le autorità locali. Biden: “La vittoria dell’Ucraina nella battaglia di Kiev è storica”. Bombe su Dnipro e Kharkiv. Draghi sta valutando l’ipotesi di viaggiare a Kiev per incontrare Zelensky.

La Difesa Usa convoca per martedì prossimo nella base aerea di Ramstein in Germania un incontro con governi e vertici militari dei Paesi alleati di tutto il mondo. Lo stesso giorno Putin riceverà a Mosca il segretario dell’Onu Guterres. Salta l’incontro tra il Papa e Kirill a Gerusalemme. Per il Fmi dalla guerra ci saranno severe conseguenze economiche per l’Europa: rischio recessione per l’Italia, Francia e Gran Bretagna. Ue verso sesto pacchetto sanzioni la prossima settimana.