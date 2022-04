Il nuovo executive editor de New York Times sarà Joe Kahn

Joseph Kahn sarà il nuovo direttore del New York Times. Un un cambio alla guida per la principale testata newyorkse che, come previsto, da giugno vedrà il giornalista 57enne succedere a Dean Baquet nel ruolo di executive editor.

Kahn è l’attuale numero due del giornale e, nel ruolo di managing editor, ha guidato la redazione internazionale dando anche un contributo importante allo sviluppo digitale della testata. A lui si possono attribuire la riorganizzaizone del desk, il focus sugli aggiornamenti in diretta dal mondo e l’allargamento in chiave internazionale con gli hub in Europa e in Asia. La modernizzazione del giornale seguita in prima persona da Kahn ha visto anche lo sviluppo di attività come podcast, doc tv e newsletter.