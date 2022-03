Art & Luxury promuove la mostra Postmoderno metaforico della Cris Contini Contemporary

“La rivoluzione telematica e il nuovo concetto di cultura – evidenzia Pasquale Lettieri – richiedono un’ attenzione diversa al cambiamento, con l’esigenza di adattare, continuamente, tutti gli a priori che consentono di percepire gli avvenimenti e gli accadimenti, come sempre è avvenuto, ma ora c’è una velocità e una contaminazione, che non permettono una risposta in tempi adeguati, rivoluzionando lo stesso senso comune, che rischia o di astenersi dalla competizione, condannandosi ad una nuova catastrofica forma di tradizionalismo, oppure essere coinvolti in maniera anonima e passiva”. In mostra trenta opere che esprimono la natura effimera e la consumabilità della materia, che si condensa sempre più spesso nella fenomenica del virtualismo imperante che domina la nostra epoca, come ci dice Cristian Contini all’alba di questo importante appuntamento milanese: “Tutto ciò che rimarrà di noi sarà solo una memoria digitale”.

“Siamo assolutamente orgogliosi di ospitare nella gallery del Fondo Art & Luxury questi artisti che siamo sicuri saranno la rivelazione assoluta della prossima biennale” ha dichiarato Francesco Colucci, Founder di Art & Luxury Investments Fund, il quale ha aggiunto: “Abbiamo l’onore di ospitare dei veri e propri talenti che faranno tanto parlare di loro nei prossimi anni.

Lavoriamo, giorno dopo giorno, per essere al top nel mondo dell’arte e degli investimenti ed essere, in qualche modo, già presenti alla biennale di Venezia è un risultato assolutamente prestigioso per noi di Art & Luxury”.