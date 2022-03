Possibile cambio di strategia della Russia, ma la priorità resta il Donbas

La Russia ha affermato che la prima fase della sua “operazione militare” in Ucraina è stata per lo più completata e che si concentrerà sulla “liberazione” completa della regione del Donbas, nell’Ucraina orientale.

L’annuncio di venerdì sembrava indicare che la Russia potrebbe passare a obiettivi più limitati dopo aver incontrato una feroce resistenza ucraina nel primo mese di guerra in Ucraina.

Il ministero della Difesa ha affermato che i separatisti sostenuti dalla Russia ora controllano il 93% della regione ucraina di Luhansk e il 54% della regione di Donetsk, le due aree che insieme costituiscono il Donbas.

“Gli obiettivi principali della prima fase dell’operazione sono stati generalmente raggiunti”, ha affermato Sergei Rudskoi, capo della direzione operativa principale dello stato maggiore russo.

“Il potenziale di combattimento delle forze armate ucraine è stato notevolmente ridotto, il che consente di concentrare i nostri sforzi principali sul raggiungimento dell’obiettivo principale, la liberazione del Donbas”.

Ha detto che le forze russe hanno “praticamente” distrutto l’aviazione ucraina e le difese antiaeree, così come la marina. Nonostante tale affermazione, i caccia ucraini hanno continuato a effettuare sortite dalle basi nell’Ucraina occidentale.

La Russia ha inviato decine di migliaia di soldati in Ucraina il 24 febbraio in quella che ha definito una “operazione speciale” per indebolire le capacità militari del suo vicino meridionale e sradicare le persone che chiamava pericolosi nazionalisti.

L’Occidente ha imposto sanzioni radicali alla Russia nel tentativo di costringerla a ritirare le sue forze.

Rudskoi ha detto che 1.351 soldati russi sono morti nell’operazione e 3.825 sono rimasti feriti. L’esercito russo non ha fornito una cifra ufficiale delle vittime dal 2 marzo, quando ha affermato che 498 soldati erano stati uccisi.

L’esercito ucraino ha affermato che circa 15.000 soldati russi sono stati uccisi in combattimento.

L’esercito russo ha dichiarato venerdì di non escludere l’assalto alle città ucraine che aveva bloccato e che la Russia avrebbe reagito immediatamente a qualsiasi tentativo di chiudere lo spazio aereo sopra l’Ucraina, cosa che Kiev ha chiesto alla NATO di fare. L’alleanza militare ha finora resistito per paura di un confronto diretto tra le forze russe e quelle della NATO.

Lo stato maggiore russo ha affermato che la sua operazione militare in Ucraina continuerà fino a quando le forze russe non avranno completato i compiti che erano stati fissati, senza dire quali fossero tali compiti.

L’esercito russo aveva preso in considerazione due opzioni per la sua operazione in Ucraina, una confinata nel Donbas e l’altra sull’intero territorio dell’Ucraina, prima di optare per quest’ultima, ha detto Rudskoi.

Il Regno Unito ha dichiarato venerdì che le truppe ucraine stavano riconquistando le città a est di Kiev e che le forze russe che avevano cercato di impadronirsi della capitale stavano ripiegando su linee di rifornimento sovraesposte, un’indicazione di un cambiamento di slancio nei combattimenti.

Secondo quanto riferito, le forze ucraine hanno opposto una forte resistenza agli invasori russi che stanno tentando di circondare e bombardare la capitale.

Le forze russe hanno colpito ripetutamente Kiev, ma finora non sono riuscite a circondare la città.

Sin dai primi giorni di guerra, gli analisti hanno suggerito che l’esercito russo potrebbe essere stato colto alla sprovvista dal livello di respingimento dei combattenti ucraini.

Le Nazioni Unite affermano che oltre 3,6 milioni di persone, per lo più donne e bambini, sono già fuggite dall’Ucraina, mentre circa 10 milioni sono sfollati interni.