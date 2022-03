Donna uccisa a coltellate nel milanese: arrestato il figlio

Begona Gancedo, 61 anni, è stata trovata morta all’alba di ieri, con diverse coltellate allo sterno e all’addome, nel proprio appartamento in via Bergamo a Cologno Monzese (Milano). Per il delitto è stato arrestato, con l’accusa di omicidio volontario, il figlio 28enne della vittima. Lo ha confermato il procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi. Il ragazzo si trova ora ricoverato in ospedale e piantonato.

Secondo quanto riferito dai vicini di casa agli investigatori, verso le 4.30 del mattino nell’appartamento della vittima si è accesa una lite violenta. “Abbiamo udito la voce di un uomo e poi le grida”, hanno riferito i vicini. Al momento dell’omicidio in casa erano presenti i tre figli della donna, nata in Spagna: il 28enne e due gemelle di 24 anni.

I carabinieri sono intervenuti su richiesta dei vicini che hanno sentito le grida della 61enne, trovata dai militari senza vita in camera da letto. Sul posto per i rilievi sono giunti gli uomini del Nucleo Investigativo di Milano e il medico legale, coordinati dalla Procura di Monza.

Il 28enne, incensurato e con una segnalazione per consumo di stupefacenti, era stato portato in ospedale per un controllo cardiaco. E’ stato sentito dagli investigatori così come le altre due figlie della vittima, entrambe affette da una lieve disabilità psichica. Gli inquirenti sono al lavoro anche per stabilire se ci sono stati precedenti interventi nell’abitazione per liti o episodi di violenza.