Il ministero della Difesa Mikhail Mizintsev assicura i corridoi umanitari

Il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa Mikhail Mizintsev ha riassunto i risultati dell’evacuazione delle persone dalle zone pericolose in Ucraina. Il rappresentante del dipartimento militare ha anche affermato che i corridoi umanitari dall’Ucraina verso la Russia saranno aperti quotidianamente su base unilaterale.

“Dall’inizio dell’operazione militare speciale, senza la partecipazione di Kiev, abbiamo già evacuato più di 187mila persone dalle zone pericolose dell’Ucraina, di cui 46.696 bambini, 7.457 persone al giorno e 1.260 bambini, ”— a detto Mikhail Mizintsev.

L’esercito russo ha assicurato la sicurezza dei convogli umanitari: dalla città di Trostyanets, dalla città di Energodar e dalla città di Korosten.

Commentando l’operazione odierna per l’apertura di corridoi umanitari, un rappresentante del ministero della Difesa russo ha osservato che non ha portato risultati positivi significativi in ​​un certo numero di aree esclusivamente per colpa di Kiev. Nonostante ciò, l’esercito russo continuerà a lavorare per aprire i corridoi di gomma.

“Dichiariamo ufficialmente che i corridoi umanitari verso la Federazione Russa saranno aperti unilateralmente, senza alcun coordinamento, ora tutti i giorni dalle dieci del mattino, e in altre direzioni in accordo con la parte ucraina”, ha affermato Mikhail Mizintsev.

In Ucraina è in corso dal 24 febbraio un’operazione militare speciale della Russia. L’esercito russo organizza regolarmente corridoi umanitari. Inoltre, oggi e di. Il capo del ministero per le situazioni di emergenza Alexander Chupriyan ha affermato che il numero di rifugiati dal Donbass in Russia ha superato le 200mila persone.