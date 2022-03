Sempre più grave la situazione in Ucraina. Mosca intensifica i bombardamenti

La crisi in Ucraina è peggiorata quando le forze russe hanno intensificato i bombardamenti e cibo, acqua, riscaldamento e medicine sono diventati sempre più scarsi, in quello che il paese ha condannato come un assedio in stile medievale da parte di Mosca per sottometterlo.

Un terzo round di colloqui tra le due parti si è concluso con un alto funzionario ucraino che ha affermato che c’erano stati piccoli progressi e non specificati verso la creazioni di corridoi sicuri che avrebbero consentito ai civili di sfuggire ai combattimenti. Il capo negoziatore russo ha detto che si aspetta che quei corridoi inizino a funzionare oggi.

Ma questo restava da vedere, dato il fallimento dei precedenti tentativi di portare i civili in salvo nel mezzo della più grande guerra di terra in Europa dalla seconda guerra mondiale.

Fino alla seconda settimana dell’invasione, con le truppe russe che facevano progressi significativi nell’Ucraina meridionale ma si bloccavano in alcune altre regioni, un alto funzionario statunitense ha affermato che diversi paesi stavano discutendo se fornire gli aerei da guerra per i quali il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto.

Le forze del presidente russo Vladimir Putin hanno continuato a prendere a pugni le città con razzi e in alcuni punti sono infuriati aspri combattimenti.

In una delle città più disperate, il porto meridionale circondato di Mariupol, circa 200.000 persone – quasi la metà della popolazione di 430.000 abitanti – speravano di fuggire e i funzionari della Croce Rossa aspettavano di sapere quando sarebbe stato stabilito un corridoio.

La città è a corto di acqua, cibo ed elettricità e le reti di telefonia mobile sono interrotte. I negozi sono stati saccheggiati mentre i residenti cercano beni essenziali.

La polizia si è spostata attraverso la città, consigliando alle persone di rimanere nei rifugi fino a quando non hanno sentito i messaggi ufficiali trasmessi dagli altoparlanti per evacuare.

Gli ospedali di Mariupol stanno affrontando una grave carenza di antibiotici e antidolorifici e i medici hanno eseguito alcune procedure di emergenza senza di essi.

La mancanza di servizio telefonico ha lasciato i cittadini ansiosi che si avvicinavano a estranei per chiedere se conoscessero parenti che vivono in altre parti della città e se fossero al sicuro.

Nella capitale, Kiev, soldati e volontari hanno costruito centinaia di posti di blocco per proteggere la città di quasi 4 milioni di persone, spesso utilizzando sacchi di sabbia, pneumatici impilati e cavi chiodati. Alcune barricate sembravano significative, con pesanti lastre di cemento e sacchi di sabbia accatastati più di due piani di altezza, mentre altre sembravano più casuali, con centinaia di libri usati per appesantire pile di pneumatici.

A Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, con 1,4 milioni di persone, pesanti bombardamenti hanno colpito condomini.

Nella zona di Irpin, che è stata tagliata fuori per tre giorni da elettricità, acqua e riscaldamento, i testimoni hanno visto almeno tre carri armati e hanno detto che i soldati russi stavano sequestrando case e automobili.

A poche miglia di distanza, nella cittadina di Horenka, dove i bombardamenti hanno ridotto un’area in cenere e schegge di vetro, soccorritori e residenti hanno raccolto tra le rovine mentre i polli li beccavano intorno.