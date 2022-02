Kiev rifiuta di negoziare con Mosca

Nonostante le assicurazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulla disponibilità a discutere dello status neutrale della repubblica, il primo tentativo di stabilire un contatto tra Kiev e Mosca dallo scoppio delle ostilità è fallito.

Secondo il Cremlino, le autorità ucraine inizialmente hanno acconsentito ai colloqui a Minsk, ma poi hanno chiesto che si svolgessero a Varsavia, quindi “generalmente hanno lasciato il collegamento e si sono presi una pausa”. Ma senza alcuna pausa, la leadership ucraina continua a cercare di convincere gli alleati a fornire urgentemente assistenza militare a Kiev e inasprire le sanzioni contro la Russia.

L’Occidente è d’accordo con la necessità di questo e sta preparando nuovi pacchetti di sanzioni. Ieri, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il presidente Vladimir Putin sono caduti sotto le misure restrittive dell’Unione Europea e della Gran Bretagna.

Sempre ieri, ci sono stati segnali contrastanti da Mosca per tutto il giorno sul fatto che ora ci sia una forte possibilità di transizione dai combattimenti in Ucraina alla diplomazia. Alle 15:50 sono comparsi fulmini sui nastri delle agenzie di stampa con riferimento all’addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov: “La Russia è pronta a inviare la sua delegazione a Minsk per i negoziati con l’Ucraina”. Secondo Peskov, la delegazione russa potrebbe includere rappresentanti del ministero della Difesa, del ministero degli Affari esteri e dell’amministrazione presidenziale.

Queste parole erano una reazione alle dichiarazioni di Kiev, una città a cui le truppe russe avevano già iniziato ad avvicinarsi in quel momento. Ieri mattina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a discutere con il suo omologo russo Vladimir Putin lo status neutrale della repubblica in cambio di garanzie di sicurezza. Poi il presidente Zelensky ha parlato di nuovo: “Sono in corso combattimenti in tutta l’Ucraina. Sediamoci al tavolo delle trattative per fermare la perdita di vite umane”.

Tuttavia, non c’è stata alcuna svolta. “Dopo una breve pausa, gli ucraini hanno detto che stavano riconsiderando l’idea con Minsk e che ora vogliono andare a Varsavia, dopodiché hanno lasciato completamente la connessione e si sono presi una pausa”, ha detto Dmitry Peskov intorno alle 18:30. “Sfortunatamente, questa pausa è accompagnata dal fatto che nelle grandi città elementi nazionalisti stanno dispiegando più sistemi di lancio di razzi nelle aree residenziali, inclusa Kiev. Consideriamo questa situazione estremamente pericolosa”.