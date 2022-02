Joe Biden contro banche e oligarchi russi

Il presidente Joe Biden ha ordinato pesanti sanzioni finanziarie statunitensi contro banche e oligarchi russi, intensificando il confronto dell’Occidente con Mosca, anche se i legislatori russi hanno autorizzato il presidente Vladimir Putin a usare la forza militare al di fuori del loro paese.

Biden, in un breve discorso della Casa Bianca, ha accusato Putin di aver violato in modo flagrante il diritto internazionale in quello che ha definito “l’inizio di un’invasione russa dell’Ucraina” e ha promesso che sarebbero arrivate ulteriori sanzioni se Putin avesse proseguito.

Il presidente si è unito ai 27 membri dell’UE che martedì hanno concordato all’unanimità di imporre la propria serie iniziale di sanzioni contro i funzionari russi per le loro azioni in Ucraina. La Germania ha anche annunciato che stava interrompendo il processo di certificazione del gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia, un accordo redditizio a lungo ricercato da Mosca ma criticato dagli Stati Uniti per aver aumentato la dipendenza dell’Europa dall’energia russa.

“Nessuno di noi si lascerà ingannare” dalle affermazioni di Putin sull’Ucraina, ha affermato il presidente degli Stati Uniti.

Biden ha detto che stava anche spostando ulteriori truppe statunitensi negli stati baltici sul fianco orientale della NATO al confine con la Russia. Il primo ministro dell’Estonia e i presidenti di Lettonia e Lituania venerdì hanno rivolto un appello diretto al vicepresidente Kamala Harris affinché gli Stati Uniti rafforzino la loro presenza nei Paesi baltici.

Biden ha affermato che gli Stati Uniti imporranno il “blocco completo” a due grandi istituzioni finanziarie russe e “sanzioni globali” al debito russo.

“Ciò significa che abbiamo tagliato fuori il governo russo dalle finanze occidentali”, ha detto Biden. “Non può più raccogliere fondi dall’Occidente e non può scambiare il suo nuovo debito sui nostri mercati o sui mercati europei”.

Il presidente ha annunciato quella che ha definito una prima tranche di sanzioni quando le truppe russe sono arrivate nelle aree controllate dai ribelli nell’Ucraina orientale dopo che Putin ha affermato che lunedì avrebbe riconosciuto l’indipendenza delle aree. Non era chiaro quanto fosse ampio il dispiegamento russo e l’Ucraina ei suoi alleati occidentali affermano da tempo che le truppe russe stavano già combattendo nella regione, accuse che Mosca ha sempre negato.

I membri della camera alta della Russia, il Consiglio della Federazione, hanno votato all’unanimità per consentire a Putin di usare la forza militare al di fuori del paese, formalizzando di fatto un dispiegamento militare russo nelle regioni ribelli, dove un conflitto di otto anni ha ucciso quasi 14.000 persone.

Poco dopo, Putin ha posto tre condizioni per porre fine alla crisi che ha minacciato di riportare l’Europa in guerra, suscitando lo spettro di enormi vittime, carenza di energia in tutto il continente e caos economico in tutto il mondo.