L’Ucraina chiede il cessate il fuoco mentre le truppe russe intensificano le esercitazioni

Domenica la Russia ha esteso le esercitazioni militari vicino ai confini settentrionali dell’Ucraina, tra i crescenti timori che due giorni di bombardamenti prolungati lungo la linea di contatto tra soldati e separatisti sostenuti dalla Russia nell’Ucraina orientale possano innescare un’invasione. Il presidente dell’Ucraina ha chiesto un cessate il fuoco.

Le esercitazioni erano originariamente previste per la fine di domenica e hanno portato un considerevole contingente di forze russe in Bielorussia. La presenza delle truppe russe ha sollevato la preoccupazione che potessero essere utilizzate per spazzare via la capitale ucraina, Kiev, una città di circa 3 milioni di persone a meno di tre ore di auto.

I leader occidentali hanno avvertito che la Russia era pronta ad attaccare il suo vicino, che è circondato su tre lati da circa 150.000 soldati russi, aerei da guerra e attrezzature. La Russia ha tenuto esercitazioni nucleari sabato, così come le esercitazioni convenzionali in Bielorussia, e ha in corso esercitazioni navali al largo della costa del Mar Nero.

Gli Stati Uniti e molti paesi europei hanno accusato per mesi la Russia di cercare di creare pretesti per invadere. Hanno minacciato sanzioni massicce e immediate in caso contrario.

“Stiamo parlando del potenziale di guerra in Europa“, ha detto domenica il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris in una conferenza sulla sicurezza a Monaco, in Germania. “Sono passati più di 70 anni, e in questi 70 anni c’è stata pace e sicurezza”.

Un alto funzionario dell’Unione europea, Charles Michel, ha dichiarato: “La grande domanda rimane: il Cremlino vuole il dialogo? Non possiamo offrire per sempre un ramoscello d’ulivo mentre la Russia conduce test missilistici e continua ad accumulare truppe”, ha affermato Michel, presidente del Consiglio europeo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha invitato sabato il presidente russo Vladimir Putin a scegliere un luogo in cui i due leader potrebbero incontrarsi per cercare di risolvere la crisi e domenica ha lanciato un appello per un cessate il fuoco su Twitter. La Russia ha negato i piani di invasione, ma il Cremlino non aveva risposto all’offerta di Zelenskyy di incontrarsi entro domenica. È stata la Bielorussia, non la Russia, ad annunciare l’estensione delle esercitazioni.

La NATO ha stimato che ci siano 30.000 soldati russi in Bielorussia

Dopo la telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, Putin ha incolpato l’Ucraina per l’escalation sulla linea di contatto e la NATO per “pompare armi e munizioni moderne” in Ucraina. La dichiarazione del Cremlino ha menzionato un cessate il fuoco solo di sfuggita e non ha menzionato la richiesta di Zelenskyy per un incontro.

A Kiev, la vita sembrava continuare come al solito in una mite domenica d’inverno, con brunch e funzioni religiose in pieno svolgimento. Katerina Spanchak, fuggita anni fa dalla regione di Lugansk occupata dai separatisti, ha detto di aver pregato per la pace.

“Siamo persone, tutti amiamo la vita e siamo tutti uniti dal nostro amore per la vita. Dovremmo apprezzarlo ogni giorno. Ecco perché penso che andrà tutto bene”, ha detto Spanchak al di fuori dei servizi al monastero di St. Michael.

Ma a Lugansk, l’area dell’Ucraina orientale dove vivono ancora i suoi genitori, e la vicina Donetsk, i leader separatisti hanno ordinato una mobilitazione militare completa e inviato più civili in Russia, che ha rilasciato circa 700.000 passaporti ai residenti dei territori controllati dai ribelli. Le affermazioni secondo cui i cittadini russi sono in pericolo potrebbero essere utilizzate come giustificazione per un’azione militare.

Funzionari nei territori separatisti hanno affermato che le forze ucraine hanno lanciato diversi attacchi di artiglieria nell’ultimo giorno e che due civili sono stati uccisi durante un assalto senza successo a un villaggio vicino al confine russo. L’esercito ucraino ha detto che sabato due soldati sono morti sparando dalla parte separatista.

Il leader ucraino ha criticato gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali per aver trattenuto nuove sanzioni per la Russia. Zelenskyy, nei commenti prima della conferenza, ha anche messo in dubbio il rifiuto dell’Occidente di consentire all’Ucraina di aderire immediatamente alla NATO. Putin ha chiesto alla NATO di respingere l’Ucraina come membro.