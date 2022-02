UEFA, Aleksander Ceferin: “La politica fuori dal calcio albanese”

Il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha affermato che le sue preoccupazioni per l’interferenza politica nelle elezioni calcistiche albanesi sono state attenuate dopo l’incontro con il primo ministro del paese.

Ceferin si è anche impegnato a mettere in scena la finale inaugurale dell’Europa Conference League a Tirana dopo un incontro con il primo ministro Edi Rama e funzionari della Federcalcio albanese (FSHF).

Un’esplosione ha scosso la casa del presidente della federazione Armand Duka a gennaio senza causare feriti. Duka è candidato alla rielezione il mese prossimo per un sesto mandato di quattro anni, ma ha detto di aver anche ricevuto messaggi intimidatori che gli chiedevano di dimettersi. Le elezioni hanno anche innescato uno scontro tra Duka e il municipio di Tirana, che ha accusato Duka di corruzione.

La UEFA aveva avvertito di “interferenze politiche nella gestione della federazione albanese” e si era chiesto se sarebbe stato sicuro organizzare la finale di Europa Conference League in Albania. Ma Ceferin si è detto soddisfatto delle assicurazioni ricevute da Rama su entrambi i fronti.

“Ho concordato con il primo ministro che non ci saranno interferenze governative, che il calcio deciderà sul calcio ed è quello che vogliamo”, ha detto Ceferin. “Vogliamo elezioni eque. Non vogliamo alcuna interferenza da nessuna parte”.

Tuttavia, ha aggiunto che l’organo di governo europeo invierà comunque osservatori per assicurarsi che le elezioni si svolgano senza essere influenzate da estranei. “Tutto deve essere trasparente e con un buon governo”, ha affermato.

La finale dell’Europa Conference League, una competizione di terzo livello che ha debuttato in questa stagione, si terrà il 25 maggio a Tirana come previsto, ha detto Ceferin.

“La finale qui è sicura e non vediamo l’ora perché è la prima finale di Europa Conference League nella storia”, ha detto. Rama ha anche assunto un tono ottimista dopo i colloqui.

“L’incontro con il presidente UEFA non avrebbe potuto essere migliore per il nostro obiettivo congiunto di tenere a Tirana la prima finale europea, e anche per mantenere un processo affidabile per tutte le squadre coinvolte nelle nuove elezioni dell’FSHF”, ha twittato Rama.

Ceferin ha anche ribadito la sua opposizione ai piani della FIFA per una Coppa del Mondo biennale, dicendo che la proposta è “una sciocchezza”.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha insistito sul fatto che organizzare la Coppa del Mondo ogni due anni invece che ogni quattro anni consentirà a più paesi di qualificarsi e creerà più interesse e entrate.

“L’idea è contro il calcio, contro il calcio maschile e quello femminile. È contro gli sport olimpici”, ha detto Ceferin. “Quindi non credo che possa mai accadere.”

I piani della FIFA sono stati contrastati anche dalla confederazione calcistica sudamericana che ha affermato “non c’è alcuna possibilità” che una proposta del genere vada a buon fine.