Buenos Aires sotto l’effetto mortale della cocaina tagliata male

Un lotto di cocaina che ha ucciso almeno 20 persone in Argentina sembra essere stato intrecciato con un oppioide sintetico e la polizia si sta affrettando a toglierne il più possibile dalle strade.

Le autorità sanitarie affermano che almeno 84 persone sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato la cocaina contaminata, alcune delle quali rimangono in terapia respiratoria salvavita. Le vittime erano per lo più giovani argentini provenienti dai quartieri poveri intorno alla capitale della nazione, Buenos Aires.

La polizia e i funzionari pubblici hanno affermato che l’Argentina non ha mai subito una tragedia di avvelenamento da droghe di questa portata. La copertura della letale cocaina guidava le trasmissioni televisive nazionali ed era in cima a tutti i giornali.

Allan Santillán, 19 anni, ha fumato la cocaina martedì sera prima di andare a dormire e sua madre, un’infermiera, lo ha portato d’urgenza in un ospedale pubblico la mattina successiva.

“Mi sono svegliato con il fegato a pezzi, vomito e dolori allo stomaco”, ha detto Santillán in un’intervista in ospedale. Sua madre, Natalia Santillán, ha detto di essere sollevata per la vita del figlio, ma si è lamentata della morte di altri. “Un sacco di bambini morti, è tutto così triste”, ha detto. “Qualcosa deve essere fatto, urgentemente”.

La polizia ha sequestrato 15.000 piccoli sacchi della droga contaminata e ha arrestato sette persone, ha affermato in una dichiarazione l’unità federale per i crimini della provincia di Buenos Aires.

Non sono ancora stati completati i test tossicologici per determinare quale sostanza sia stata miscelata con la cocaina. Tuttavia, secondo Sergio Berni, ministro della sicurezza della provincia di Buenos Aires, sembra essere un oppioide sintetico usato per intensificare gli effetti della cocaina.

“Indirettamente, sappiamo che è un oppioide, perché l’antidoto viene somministrato (ai pazienti) e loro reagiscono”, ha detto Berni ai giornalisti nella capitale.

Una delle persone arrestate era Joaquín Aquino, noto come “El Paisa”, che è il presunto leader del giro di droga che vendeva la cocaina, ha detto Berni ai giornalisti. Le autorità stanno indagando se la sua composizione tossica sia stata accidentale o un tentativo di regolare i conti tra bande rivali.

Aldo Saracco, presidente dell’associazione di tossicologia argentina, ha detto alla stazione televisiva locale Todo Noticias che, a differenza di Europa e Stati Uniti, l’avvelenamento da oppioidi sintetici non c’è mai stato un caso in Argentina.

Il numero di decessi per avvelenamento da droghe che coinvolgono la cocaina negli Stati Uniti è più che triplicato rispetto a circa 4.500 all’anno di dieci anni fa, secondo il rapporto nazionale di valutazione della minaccia di droga del 2020 della Drug Enforcement Agency.

Giovedì alcuni legislatori ed esperti televisivi argentini hanno rilasciato dichiarazioni chiedendosi se, alla luce dell’incidente, l’Argentina dovrebbe prendere in considerazione la legalizzazione di alcune droghe.

Il Center for Legal and Social Studies, un’organizzazione di ricerca non governativa che sostiene la legalizzazione, ha affermato che un cambiamento nell’approccio al consumo personale consentirebbe una maggiore supervisione e ispezione.

“Sebbene il proibizionismo sia la regola quasi ovunque nel mondo, i modelli alternativi emersi diversi anni fa affrontano il consumo dal punto di vista dei diritti, lasciando da parte il sistema criminale”, ha affermato il gruppo in una nota.

Le morti e i ricoveri fanno luce anche sulla vulnerabilità dei poveri della nazione, ha affermato Berni, il ministro della sicurezza.

“Noi argentini non possiamo lasciarci sfuggire questa situazione senza iniziare a capire, da un lato, il fenomeno del narcotraffico e, dall’altro, la dipendenza”, ha detto. “Spesso passano inosservati, spesso si nascondono sotto il tappeto. Devono essere resi visibili per affrontarli in modo più efficiente”.