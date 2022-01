Proseguono gli incontri diplomatici sulla crisi Ucraina

Prosegue la diplomazia ad alto rischio nel tentativo di scongiurare una guerra nell’Europa orientale. Gli sforzi urgenti arrivano quando 100.000 soldati russi sono schierati al confine con l’Ucraina e l’amministrazione Biden teme che il presidente russo Vladimir Putin organizzerà una sorta di invasione entro poche settimane.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha dichiarato che lo schieramento di forze russe lungo il confine con l’Ucraina ha raggiunto il punto in cui il presidente Vladimir Putin ha ora una gamma completa di opzioni militari, comprese azioni a breve di un’invasione su vasta scala.

“Anche se non crediamo che il presidente Putin abbia preso la decisione finale di usare queste forze contro l’Ucraina, ora chiaramente ne ha le capacità”, ha detto Austin in una conferenza stampa al Pentagono.

Austin ha detto che Putin potrebbe usare qualsiasi parte della sua forza di circa 100.000 soldati per impadronirsi delle città ucraine e dei “territori significativi” o per compiere “atti coercitivi o atti politici provocatori” come il riconoscimento dei territori separatisti all’interno dell’Ucraina.

Austin ha parlato al fianco del generale dell’esercito Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, in una conferenza stampa che ha segnato un sottile cambiamento nell’approccio dell’amministrazione alle comunicazioni pubbliche sulla crisi ucraina, che fino ad ora si è concentrata sugli sforzi diplomatici.

Milley ha affermato che le forze russe vicino all’Ucraina includono non solo truppe di terra e forze navali e aeree, ma anche capacità di guerra informatica ed elettronica, nonché forze operative speciali. Ma ha anche notato che l’esercito ucraino è migliorato in modo significativo negli ultimi anni, aggiungendo: “Se la Russia sceglie di invadere l’Ucraina, non sarà gratuito, in termini di vittime e altri effetti significativi”, ha detto Milley.

Il capo del Cremlino ha detto al presidente francese Emmanuel Macron che l’Occidente non ha considerato le condizioni chiave della Russia per fermare l’ulteriore espansione della NATO, fermare il dispiegamento di armi dell’alleanza vicino ai confini russi e ritirare le sue forze dall’Europa orientale.

Putin ha detto a Macron che Mosca studierà la risposta degli Stati Uniti e della NATO prima di decidere la sua prossima mossa. Un funzionario francese ha detto che Macron e Putin hanno parlato per oltre un’ora venerdì e hanno parlato “della necessità di una riduzione dell’escalation”.

Il funzionario, che ha parlato nella consueta condizione di anonimato, ha affermato che nell’appello Putin ha espresso l’impegno per la serie di colloqui tra Ucraina e Russia, lunga da anni, con un nuovo incontro previsto a Berlino tra due settimane. Ma non ha fatto concessioni.

Putin non ha rilasciato osservazioni pubbliche sulla risposta scritta occidentale alle richieste russe, ma il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha affermato che lascia poche possibilità di raggiungere un accordo.

Mosca non inizierà una guerra, ma non permetterà all’Occidente di calpestare i suoi interessi di sicurezza. Ha notato, tuttavia, che gli Stati Uniti hanno suggerito che le due parti potrebbero parlare di altre questioni importanti. Questi includono limiti al dispiegamento di missili a raggio intermedio, restrizioni alle esercitazioni militari e regole per prevenire incidenti tra navi da guerra e aerei.