Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, nominato baronetto di Windsor

Non sarà il mondiale di Formula 1, sfumato pochi giorni fa a Dubai ma per Lewis Hamilton è comunque un riconoscimento importante. Stiamo parlando del titolo di “baronetto” che al Castello di Windsor gli ha conferito direttamente il Principe Carlo.

Abito doppiopetto nero con camicia bianca, e spilla al collo, Hamilton è apparso sorridente e disteso e ha scambiato anche qualche parola con il Principe Carlo al termine della cerimonia. Assente la Regina Elisabetta, il 36enne pilota della Mercedes si è presentato accompagnato o al fianco della madre, Carmen Lockhart.

Un’occasione per dimenticare la delusione per la sconfitta di Abu Dhabi, dove all’ultimo giro del Gp di domenica ha perso il campionato mondiale a favore dell’olandese Max Verstappen. Se avesse vinto Hamilton avrebbe ora 8 titoli mondiali, uno in più di Michael Schumacher. E sarebbe stato record assoluto, un primato difficilmente battibile per i prossimi 20 anni almeno.