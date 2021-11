L’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, si offre di dimettersi per relazioni “ambigue”

L’arcivescovo di Parigi si è offerto di dimettersi dopo aver ammesso di aver avuto una relazione “ambigua” con una donna nel 2012, ha detto l’arcidiocesi.

L’arcivescovo Michel Aupetit, che guida la chiesa di Parigi dal 2018, ha inviato una lettera a Papa Francesco offrendo le dimissioni a seguito di un articolo apparso sulla rivista Le Point. Non c’era alcuna indicazione se o quando Francis avrebbe potuto agire di conseguenza; ha rifiutato di accettare offerte simili da altri prelati coinvolti nello scandalo.

In un articolo pubblicato questa settimana, Le Point ha affermato che Aupetit ha avuto una relazione intima e consensuale con una donna. Il rapporto si basava su diverse fonti anonime che affermavano di aver visto un’e-mail del 2012 inviata da Aupetit per errore alla sua segretaria.

Aupetit ha negato di essere l’autore dell’e-mail e ha detto a Le Point di non avere rapporti intimi e sessuali con la donna.

I prelati cattolici romani prendono i voti di castità. All’epoca della presunta relazione, Aupetit era sacerdote nell’arcidiocesi di Parigi; è stato nominato vescovo ausiliare di Parigi nel 2013 ed è stato insediato come arcivescovo di Parigi nel gennaio 2018.

In un’intervista rilasciata venerdì alla radio cattolica Notre Dame, Aupetit ha denunciato l’articolo “virulento” di Le Point.

“Coloro che mi conoscevano all’epoca e che condividevano la mia vita quotidiana avrebbero sicuramente detto che non stavo vivendo una doppia vita, come suggerisce l’articolo”, ha detto. “Riconosco, come ho detto prima, di aver gestito male la situazione con una persona che è stata in contatto molte volte con me”.

Definendolo un “errore”, ha detto di aver deciso di non vedere più la donna dopo aver parlato con il cardinale André Vingt-Trois, l’allora arcivescovo di Parigi, all’inizio del 2012.

Nei commenti al quotidiano La Croix pubblicati venerdì, Aupetit ha affermato di non aver usato la parola “dimissioni” nella sua lettera a Francesco, che secondo lui significherebbe che stava “abbandonando” la sua funzione. Ha detto che ha invece messo la decisione nelle mani del papa.

È l’ultimo vescovo cattolico a farlo. L’ex arcivescovo di Lione, il cardinale Philippe Barbarin, si era offerto di dimettersi nel 2019 dopo che un tribunale francese lo aveva condannato per non aver denunciato un prete pedofilo. Francesco rifiutò di accettare le dimissioni in attesa dell’esito dell’appello di Barbarin, sebbene le accettò l’anno successivo, momento in cui Barbarin era stato assolto.

Più di recente, il cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha offerto di dimettersi per la “catastrofica” cattiva gestione da parte della Chiesa cattolica dei casi di abuso sessuale del clero.

Francesco si rifiuta di accettarlo e Marx resta in carica.

Solo il papa può assumere o licenziare vescovi, o accettare le loro dimissioni. A 70 anni, Aupetit è a cinque anni dalla normale età pensionabile per i vescovi.