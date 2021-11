5 milioni di dollari per informazioni sui trafficanti di droga messicani

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato ricompense fino a 5 milioni di dollari ciascuna per informazioni che aiuteranno le autorità a catturare e condannare quattro leader del cartello della droga messicano, incluso il fratello del famigerato trafficante Joaquin “El Chapo” Guzman.

Insieme ad Aureliano Guzman-Loera, le autorità statunitensi stanno anche intensificando la ricerca dei fratelli Ruperto Salgueiro-Nevarez, Jose Salgueiro-Nevarez e Heriberto Salgueiro-Nevarez.

Il quartetto è stato “incriminato negli Stati Uniti per violazione delle leggi statunitensi sulla droga, per includere cospirazioni internazionali per distribuire marijuana, cocaina, metanfetamina e fentanil”, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in una nota venerdì.

L’oppioide sintetico altamente pericoloso fentanil è “responsabile di oltre il 63% dei 96.779 decessi per overdose negli Stati Uniti tra marzo 2020 e 2021”, ha aggiunto Price.

I quattro uomini operano sotto l’egida della federazione del cartello di Sinaloa, uno dei gruppi di trafficanti di droga più famosi del Messico, che El Chapo ha guidato fino alla sua ultima cattura e incarcerazione nel 2016.

Guzman è stato estradato negli Stati Uniti un anno dopo e da allora è stato condannato all’ergastolo. Sua moglie è stata arrestata negli Stati Uniti a febbraio e in seguito si è dichiarata colpevole di tre capi d’accusa di cospirazione per la distribuzione di droghe illegali, cospirazione per riciclaggio di denaro e coinvolgimento in rapporti finanziari con il cartello della droga di Sinaloa.

L’annuncio del Dipartimento di Stato arriva lo stesso giorno dell’annuncio del Dipartimento di Giustizia di accuse che accusano i quattro di aver violato le leggi sul traffico internazionale.

Per più di 10 anni, gli Stati Uniti e il Messico hanno lavorato insieme per combattere il traffico di droga nell’ambito di un programma chiamato Merida Initiative, con Washington che fornisce potenza di fuoco militare, supporto tecnico e addestramento alla sicurezza.

A ottobre, gli stati confinanti hanno deciso di rivedere il loro approccio, che i funzionari messicani hanno a lungo descritto come una reliquia del passato, e di intensificare invece gli sforzi per affrontare le cause profonde della criminalità e frenare il contrabbando di armi transfrontaliero.

Il Messico è afflitto da uno spargimento di sangue legato al cartello che ha visto più di 300.000 persone uccise da quando il governo ha schierato i militari nella guerra alla droga nel 2006.