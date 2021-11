Le forze israeliane uccidono un bambino palestinese di 13 anni

Secondo funzionari palestinesi, le truppe israeliane hanno sparato e ucciso un bambino palestinese di 13 anni durante le proteste settimanali contro l’espansione degli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata.

Il ministero della salute palestinese ha detto che Mohammed Daadas è morto in ospedale venerdì dopo essere stato colpito allo stomaco. Altri sei palestinesi sono stati curati sulla scena degli scontri nel villaggio di Beit Dajan, a est di Nablus, dopo aver inalato gas lacrimogeni lanciati dalle truppe israeliane, ha detto il servizio di ambulanza della Mezzaluna Rossa Palestinese.

Non ci sono stati commenti immediati da parte dell’esercito israeliano sull’incidente.

Separatamente, altri due palestinesi sono stati feriti venerdì in scontri a Beita, un altro villaggio della Cisgiordania dove la gente del posto ha lottato per mesi per sloggiare i coloni israeliani e i militari da una collina.

È arrivato giorni dopo che Israele ha annunciato che avrebbe anticipato i piani per altre 3.000 abitazioni illegali per i coloni ebrei in Cisgiordania, nonostante le critiche internazionali.

Israele ha anche avanzato piani per costruire circa 1.300 case per i palestinesi in Cisgiordania, ma i critici hanno visto la mossa come un tentativo di parare la condanna globale della costruzione di insediamenti.

Israele ha conquistato la Cisgiordania e occupato Gerusalemme Est nella guerra in Medio Oriente del 1967 e gli israeliani della linea dura, incluso il primo ministro Naftali Bennett, considerano la terra palestinese in Cisgiordania come il cuore della storia ebraica.

Da allora centinaia di migliaia di israeliani si sono trasferiti in insediamenti considerati illegali secondo il diritto internazionale.

Bennett ha escluso colloqui formali di pace con l’Autorità palestinese, dicendo che preferisce concentrarsi sui miglioramenti economici.