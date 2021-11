Apre Golosaria 2021, la vetrina del gusto a Milano

Nella guida anche lo chef Chicco Testa

Torna in presenza, dopo l’edizione digitale dello scorso anno, Golosaria. La manifestazione si svolgerà al MiCo di viale Eginardo a Milano da oggi, sabato 6 novembre, fino a lunedì 8 novembre. L’evento ruota attorno alla gettonata guida “Il Golosaria” e rappresenta una delle principali vetrine del gusto.

Protagonisti, come sempre, saranno il buon cibo e i vini di qualità. All’evento saranno presenti molti chef provenienti da ogni Regione d’Italia. Tra quelli del Piemonte in passerella ci sarà anche Chicco Testa, titolare del “Ristorante del Pallone” di Corso Italia 5 a Bistagno, in provincia di Alessandria, nell’Alto Monferrato. Il suo locale, da qualche anno entrato con merito nella guida di Golosaria, è meta di tanti visitatori.

“Il Ristorante del Pallone” sta riscuotendo sempre più consensi. Ogni anno, in occasione della Fiera del tartufo di Alba, la zona è frequentata da buongustai provenienti dall’Italia e dall’estero. Nei giorni scorsi si è registrata la presenza di due importanti imprenditori russi che hanno fatto visita al locale di Bistagno per gustare i deliziosi tajarin, i taglierini, con il ragù dell’aia e con una spruzzata di tartufo.