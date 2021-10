Navalny, il peggior nemico di Putin, vince il premio per i diritti dell’UE

Il critico del Cremlino in carcere Alexey Navalny è stato insignito del premio annuale per i diritti umani del Parlamento europeo mercoledì per i suoi sforzi per sfidare la presa del potere del presidente Vladimir Putin.

Navalny, 45 anni, avvelenato nell’agosto 2020 da quello che le nazioni occidentali hanno definito un agente nervino, sta scontando una condanna a due anni e mezzo per violazioni della libertà vigilata che definisce inventate.

L’UE ha imposto sanzioni ai funzionari russi per l’avvelenamento e la detenzione di Navalny. Mosca ha negato ogni addebito e accusa l’Ue di interferire nei suoi affari interni.

Ha anche negato le accuse occidentali secondo cui Navalny è stato incarcerato per le sue attività politiche e ha affermato di essere stato punito per aver infranto la legge.

“Ha combattuto instancabilmente contro la corruzione del regime di Vladimir Putin. Questo gli costò la libertà e quasi la vita. Il premio di oggi riconosce il suo immenso coraggio e ribadiamo il nostro appello per il suo rilascio immediato”, ha dichiarato il Parlamento europeo su Twitter, annunciando Navalny come vincitore.

Tra i vincitori del Premio Sakharov per la libertà di pensiero da 50.000 euro (59.000 dollari), intitolato al dissidente sovietico Andrei Sakharov, figurano il presidente sudafricano Nelson Mandela, l’opposizione democratica venezuelana e l’attivista per l’istruzione pakistana Malala Yousafzai.

Navalny ha dichiarato l’11 ottobre che una commissione carceraria lo aveva designato come estremista e terrorista, cosa che ha negato.

Il movimento di Navalny ha subito un duro colpo a giugno, quando un tribunale ha stabilito che le sue attività erano estremiste.

Molti dei suoi alleati hanno subito irruzioni nelle loro case o limitazioni alla loro libertà di movimento, e alcuni sono fuggiti all’estero.

Il mese scorso, la Russia ha aperto un nuovo procedimento penale contro Navalny che potrebbe tenerlo in prigione per un altro decennio.