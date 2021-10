La tartaruga diamantata a due teste pesata al Birdsey Cape Wildlife Center

Una rara tartaruga a due teste è viva e vegeta – con tutte e sei le sue zampe – al Birdsey Cape Wildlife Center in Massachusetts dopo la schiusa due settimane fa.

Una specie minacciata nello stato, questa tartaruga si nutre bene di vermi sanguigni e pellet di cibo, afferma il personale del centro. Le due teste operano in modo indipendente, emergono per l’aria in momenti diversi, e all’interno del suo guscio ci sono due sistemi gastrointestinali per nutrire entrambi i lati del suo corpo.

La tartaruga originariamente proveniva da un nido a West Barnstable che secondo i ricercatori si trovava in una posizione pericolosa e doveva essere spostata. Dopo la schiusa, le tartarughe in questi cosiddetti nidi “head start” vengono inviate a diversi centri di assistenza per essere monitorate prima del loro rilascio in primavera, secondo The Cape Cod Times.

La veterinaria del centro Pria Patel e altro personale continueranno a monitorare la tartaruga nelle prossime settimane. Sperano di eseguire una TAC per saperne di più sul suo sistema circolatorio.