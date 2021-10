Tutti i segreti come risparmiare con lo shopping online

I mesi autunnali vengono di solito associati alle ripartenze. L’estate è finita, la scuola ricomincia e passiamo sempre meno tempo all’aria aperta. È per questo, forse, che sentiamo anche la necessità di dedicare più tempo a noi stessi, iscrivendoci in palestra o allestendo un angolo fitness in camera, o anche di sistemare casa.

Idealo, il portale internazionale di comparazione prezzi, ha proposto una lista di prodotti che, viste le offerte, potrebbe valer la pena acquistare online in questa stagione.

Gli elettrodomestici sono tra i prodotti più convenienti da acquistare nei mesi autunnali. Le percentuali di risparmio, infatti, vanno dal 20% a oltre il 60%. Comprare online, per esempio, una nuova asciugatrice di ultima generazione porterebbe un risparmio massimo medio del 61,3%.

Quale momento migliore per rinnovare la vostra cucina? Cercando attentamente tra le varie offerte, il risparmio massimo medio per una nuova lavastoviglie arriva al 53,9%, mentre per il frigorifero al 36,6%.

Per la porta che scricchiola e il rubinetto che perde una goccia ogni tanto potrebbe essere arrivata la fine. Nella terza stagione dell’anno sono solite arrivare numerose offerte per i prodotti per il Fai da te. Se vi serve un trapano potete risparmiare anche il 23%, mentre per un’idropulitrice anche il 32,7%.

Gli acquisti di oggetti fuori stagione si sa, sono convenienti. E cosa c’è di più lontano dall’inverno che sta arrivando di una piscina da esterno? Se ne volete una nel vostro giardino, in questi mesi potrete spendere fino a meno della metà rispetto a quelli in cui potreste utilizzarla (-52,3% in ottobre).

Seguendo un po’ lo stesso principio usato per la piscina, anche un condizionatore potrebbe risultare conveniente: fino al -46% del prezzo originale.

Se, invece, siete ancora alla ricerca di un modo per affrontare il prossimo inverno nel modo meno impegnativo possibile per il vostro portafogli, siete ancora in tempo. Trovando l’offerta giusta, si può ancora risparmiare fino a 46,% per i caminetti e fino al 25% per le stufe elettriche.

Andare a correre all’aperto è più salutare, ma con l’arrivo dei mesi freddi le temperature e la pioggia di certo non motiveranno il vostro spirito atletico. Per questo motivo, le iscrizioni in palestra nei mesi autunnali sono solite aumentare, proprio come le richieste di abbigliamento sportivo. Nelle prime settimane di settembre tute e vestiti dedicati al fitness sono state ricercate online 233,2% e 209% in più rispetto a fine agosto.

La scuola è ormai iniziata, e gli insegnanti possono aver già richiesto agli alunni dei materiali specifici da acquistare. Fare scorta di cancelleria varia da tenere in casa, sfruttando le offerte del momento, potrebbe essere una buona idea per affrontare al meglio l’anno.

Da seguire con particolare attenzione anche le richieste fatte dagli altri utenti: nei primi giorni di settembre, infatti, le ricerche di evidenziatori sono aumentate del 395,7%, mentre dei pennarelli e dei colori del 238,4%.